Muere Lisa Marie, única hija de Elvis Presley

La cantante Lisa Marie Presley, única hija del legendario rey del rock n' roll, Elvis Presley, falleció este jueves a los 54 años en un hospital de Los Ángeles, California, víctima de un paro cardíaco.

“Es con un gran pesar que debo compartir que mi bella hija Lisa Marie se ha ido”, dijo su madre Priscilla, de 77 años, en un comunicado difundido por la prensa estadounidense.

Pocas horas antes, la propia Priscilla había pedido oraciones por la recuperación de su hija, quien había sido hallada inconsciente en su habitación por una empleada de servicio.

La última aparición pública de Lisa Marie había sido el pasado martes 10 de enero en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro a la que asistió en compañía de su madre para apoyar al actor Austin Butler, que acabó ganando unos de los premios de la noche por interpretar a Elvis Presley en una película de Baz Luhrman.

Nacida en Memphis en 1968, Lisa Marie Presley solo lo tenía nueve años cuando falleció su padre. Probó suerte en la música y llegó a publicar tres álbumes. El primero de ellos To Whom It May Concern salió en 2003, vendió millones de copias y recibió buenas críticas. El disco incluso escaló a la quinta posición de Billboard.

El segundo álbum, Now what, se publicó dos años después, en 2005. El tercero, Storm & Grace, salió a la venta en 2012.

A pesar de su vocación por la música, Lisa Marie debió sobrevivir a las eternas comparaciones con el talento de su padre.

Estuvo casada en cuatro ocasiones. Su primer marido fue Danny Keough, con el que se casó en 1988 y tuvo dos hijos: Riley Keough en 1989, quien es actor; y Benjamin Storm Keough en 1992, que se suicidó en 2020 con solo 27 años. La muerte fue un golpe devastador para su madre.

Lisa Marie tiene además dos hijas gemelas más pequeñas -Harper y Finley- de su matrimonio con el músico Michael Lockwood. La pareja se divorció en 2016 tras 10 años de convivencia. Poco después protagonizaron una batalla judicial por la custodia de las niñas.

En aquel proceso Lockwood puso el foco en los problemas de adicción de Lisa Marie a los tranquilizantes y los opiáceos.

Los otros dos matrimonios de la Presley fueron con sendos famosos: Michael Jackson, del que se separó en 1997 después de tres años de matrimonio, y Nicholas Cage con el que estuvo casada tres meses en 2002.

Medios estadounidenses reseñan que antes de acudir a la ceremonia de los Globos de Oro, Lisa Marie visitó el pasado domingo Graceland, la mansión donde vivió su padre, quien murió en 1977 a los 42 años por un problema cardíaco vinculado al abuso de drogas.

Lisa Marie Presley fue propietaria y gerente de la lucrativa marca Elvis Presley Enterprises hasta 2005, cuando vendió todo el negocio. Se mantuvo como propietaria de Graceland.

