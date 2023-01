Periodista recuerda método represivo en Cuba a propósito de Shakira

El periodista independiente cubano, José Raúl Gallego, aprovechó el tirón mediático de la “tiradera” de Shakira contra su expareja, para recordar el método represivo utilizado en Cuba para restringir la movilidad de los presos, conocido entre la población penal como “shakiras”.

“Ahora que Shakira es trending topic, es bueno recordar que en Cuba el término ‘shakira’ se refiere a una forma de tortura usada por las autoridades penitenciarias”, indicó Gallego este viernes en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / José Raúl Gallego

En ese sentido, recordó el informe de la ONG Cubalex, dedicada a promover y defender los derechos humanos a través de la ley, en el que se documenta el uso de este sistema de inmovilización con el fin de torturar a los reclusos.

“En una investigación sobre técnicas de torturas realizada por Cubalex se documentó el uso arbitrario de ‘shakiras’ en varias cárceles cubanas para exhibir públicamente a los reclusos cuando son trasladados a los hospitales, para inmovilizarlos cuando son golpeados y para hacerles más difícil su estancia en las celdas de aislamiento”, recordó el periodista.

Las “shakiras” son los cinturones de transporte o de restricción de movilidad que se emplean para trasladar prisioneros, explicó Gallego. Estos grilletes de pies y manos consisten “en una cadena que se coloca alrededor de la cintura, a la cual se esposan las manos y se une con otra cadena a esposas colocadas en los tobillos”.

No está claro el motivo que llevó a los reclusos cubanos a denominar “shakiras” a estos grilletes. Quizás sea por la cadena que rodea la cintura, un look utilizado en ocasiones por la cantante, o por los pasitos cortos, como saltitos, que obliga a dar al reo para avanzar, que asemejarían pasos de baile de la colombiana.

En cualquier caso, las “shakiras” son utilizadas por los represores cubanos no solo para limitar la movilidad de los presos, sino como sujeción durante golpizas y otras formas de tortura, especialmente empleadas contra los prisioneros de conciencia.

“Prisioneros políticos como Esteban Rodríguez, José Rolando Cáceres, Lázaro Díaz y Jonatan Farrat, han sido algunos de los que han sufrido el uso de las ‘shakiras’. En todos los casos se trata de reclusos políticos, que no representan un peligro para la sociedad o los carceleros como para trasladarlos con este tipo de implementos”, refirió Gallego.

En su publicación, el periodista compartió dos artículos de CiberCuba en los que se denunciaba el empleo de las “shakiras” como método de tortura y vejación en los casos de los presos políticos Esteban Rodríguez y Jonatan Farrat, un adolescente apresado por participar en las históricas protestas del 11 de julio (11J) en Cuba.

“Varios de los prisioneros que han sido sometidos a esta técnica de torturas han denunciado las escoriaciones que les provocan en la piel estos grilletes, pues muchas veces incluso se los colocan con shorts, dejando las carnes expuestas al roce del metal”, añadió el periodista exiliado en México.

Ahora, que las redes arden con la historia sentimental de Shakira y Gerard Piqué, convertida en éxito musical con la colaboración del productor y DJ argentino Bizarrap, el joven cubano aprovechó la visibilidad del cotilleo de famosos para recordar que, lejos de los focos, en las mazmorras del régimen cubano, se violan los derechos de las personas y se tortura a activistas y opositores utilizando un método de sujeción que el ingenio insular ha nombrado como la cantante colombiana.

“Estas son las ‘shakiras’ cubanas. Uno de los implementos que usa el régimen para torturar a los reclusos”, concluyó Gallego en su publicación.

A mediados de junio de 2021, la esposa del activista político cubano Esteban Rodríguez, denunciaba que este había sido trasladado a una prisión de máxima seguridad donde lo mantenían esposado de pies y manos todo el día.

“Le tienen puestas unas esposas las 24 horas, que inmovilizan manos y pies, conocidas como ‘las Shakira’”, indicó Zuleidis Gómez Cepero tras el traslado de su esposo a la prisión de alta seguridad de Guanajay luego de su detención el 30 de abril por manifestarse pacíficamente en La Habana, hecho por el que fue acusado de “alteración del orden público”.

A finales de ese año era Bárbara Farrat, madre del adolescente Jonatan Torres Farrat -uno de los adolescentes encarcelados tras el estallido social del 11J-, la que denunciaba el uso de ‘shakiras’ en el traslado de su hijo a un hospital pediátrico.

"Al país de mierda este no le importa que mi hijo sea un menor, que no es un peligro para nadie, y son tan extremistas que lo llevan hasta con ‘shakiras’. Si mi hijo ante la ley es menor de edad, por qué no me llamaron para decirme que lo llevarían al pediátrico de Centro Habana", protestó.