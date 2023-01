Cubana exige en una farmacia de Miami que la atiendan en español

Una anciana cubana que fue a una farmacia de Miami se molestó porque quería que la atendieran en español y la dependiente solo hablaba inglés.

El video, difundido originalmente en Tik Tok y luego por America TeVe, se ha vuelto viral en Internet.

"Por qué ponen a esa señora ahí a atender, si ella lo que hablas en inglés, y esto es un 65 por ciento de latinos y de viejos lo que viene aquí", se quejó la mujer en el establecimiento.

A continuación se escucha la voz de un empleado que le dice: "Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, de verdad que sí".

Pero la cliente continuaba mostrando su disgusto.

"No, no, eso no es ético, para nada", dijo, mientras caminaba de un lado en el local.

Las imágenes causaron polémica en las redes.

Unos critican la postura de la anciana, alegando que Miami se encuentra en Estados Unidos, donde el idioma oficial es el inglés, y otros se solidarizan con ella, alegando que en esa ciudad una gran parte de la población es de origen latino, pero le cuestionan su forma de dirigirse a la farmacéutica.

Este incidente recuerda a un hecho que ocurrió en 2018 en un Taco Bell de Hialea, cuando una joven de origen afroamericano intentó pedir su orden y la empleada, de acento presumiblemente cubano, le dijo que ni ella ni el resto de los empleados habla inglés, por lo que la clienta se tenía que ir.

El video, que también se hizo viral entonces, mostró cómo el tono de la empleada fue cambiando drásticamente mientras la usuaria insistía en que quería ordenar, que era algo simple, porque solo le iba a pedir un número específico del menú.

Poco después, la empleada le gritó que se moviera, que tenía autos esperando detrás. "¡Vete a la 29, 29th avenue!", le dijo en tono acalorado a la clienta.

En un momento cumbre de la discusión, mientras la clienta discutía que ella no podía aceptar que no tomaran su orden porque nadie hablaba inglés en ese Taco Bell, la empleada ripostó: "¡No es mi problema, esto es Hialeah! Aquí no se habla inglés".