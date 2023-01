Yordenis Ugás: "Los que vivimos fuera pensamos más en la libertad de Cuba que los que viven allí"

El campeón cubano de boxeo profesional Yordenis Ugás aprovechó este lunes su visibilidad para reflexionar una vez más sobre el camino a la libertad en Cuba y animó a sus compatriotas en la Isla a emprenderlo sin miedo para construir una sociedad inclusiva y próspera.

Consciente de lo polémicas que pueden resultar sus palabras, el pugilista aseguró que los cubanos que viven fuera de Cuba “pensamos más en la libertad de Cuba que los que viven allí”.

Captura de pantalla Facebook / Yordenis Ugás

En una publicación de sus redes sociales, Ugás afirmó que “los que vivimos fuera de Cuba -gracias a Dios con ropa, comida y libertad-, gastamos más energías, debatimos más en nuestras casas, nuestro trabajo, cuando nos reunimos con nuestros amigos y pensamos más en la libertad de Cuba, que los que viven allí dentro y no la tienen”.

En su opinión, “el tema de la Libertad -triste y lamentablemente- parece que no es popular en nuestra isla”. La falta de iniciativas de la sociedad civil para emplazar al régimen y recuperar derechos y libertades destruidos por décadas de totalitarismo comunista, motivó una amarga reflexión del boxeador, que avisó sería “impopular”.

“Digo esto, no tanto como una crítica, sino como una reflexión. Comienza el debate en tu casa, con tu vecino, de allí nacerá todo para el gran día”, propuso.

Las reacciones a su publicación le dieron la razón, pues de inmediato muchos usuarios salieron al paso de sus palabras para justificar el comportamiento sumiso o evasivo de muchos cubanos que optan por callar o emigrar, y que se niegan al activismo cívico por la democracia y la libertad en la Isla.

“Si una idea mía -hablando sobre el espíritu de ser libre, sobre las ganas de decidir sobre tu vida- los enoja y los ofende tanto, entonces el debate está cerrado. Nunca he mandado a nadie a ningún lado, parecen gatos acorralados a la defensiva”, expresó el boxeador consternado.

Con casi 500 comentarios en menos de 24 horas, muchos también dieron la razón al campeón, al que agradecieron su implicación en este debate, no solo por su visibilidad, sino por la claridad de sus ideas y la franqueza con que las expresa.

Proveniente de una familia humilde y nacido en la localidad de Los Hoyos, en Santiago de Cuba, Yordenis Ugás constituye un ejemplo de deportista y de ciudadano cuya voluntad le ha llevado a conquistar las cotas más altas en ambas facetas.

“Como siempre digo, si no estás de acuerdo conmigo, no tienes que disculparte. Siempre no tenemos que estar de acuerdo, y eso es parte también de la libertad”, manifestó en respuesta a los usuarios que expresaron su desacuerdo con sus opiniones.

Al mismo tiempo, se preguntó también por el compromiso de los cubanos exiliados con la idea de una Cuba libre. “Si es tan fácil hablar desde afuera, entonces, ¿por qué los 2-3 millones de cubanos que vivimos en el exilio no lo hacemos y no le damos visibilidad a nuestros problemas en nuestro país?”.

“No preguntes que hace tu patria por ti, pregunta que haces tú por tu patria”, dijo el boxeador recientemente a través de sus redes sociales. Ugás, un boxeador que ha llevado el mensaje de "Patria y Vida" en su ropa deportiva y que ha dado voz al sufrimiento de los cubanos de la isla, aseguró que la motivación más grande que tiene de regresar a las peleas es poder representar la lucha por la libertad de Cuba.