Combatiente del Ejército Rebelde y fundador del PCC denuncia abandono del Gobierno

Un combatiente del Ejército Rebelde y fundador del PCC de la provincia de Holguín denunció el abandono del gobierno local del municipio de Antilla ante su delicado estado de salud, según video compartido en redes sociales.

“Yo lo que quiero decir que llevo 70 años dedicados a los principios del socialismo y mira cómo estoy, que no puedo. Ahí están todas mis medallas. No es fácil, 70 años!!! Combatiente del Ejército Rebelde y no nos atienden. Antilla no atiende a nadie”, expone Rigoberto Sarmiento Guerrero en un video difundido este martes en el canal de YouTube de la plataforma independiente Cubanet.

Sarmiento Guerrero, de 86 años, lleva 21 días en cama sin recibir atención médica ni de la Asociación de Combatientes señaló, además, su hijo, quien cuestionó duramente a las autoridades locales por desatender a su padre ante su delicado estado de salud.

“Un hombre de la trayectoria de él, combatiente del Ejército Rebelde, fundador del PCC, lleva más de 20 días en la casa sondeado y aquí no ha venido nadie de la Asociación de Combatientes a darle la mano o preguntarle cómo está”, criticó Rigoberto Sarmiento Gómez.

También dijo que su padre necesita que un urólogo lo vea ya que tiene dos tumoraciones en la próstata y una hernia.

“No nos han atendido, ni nos han hecho gestiones”, reiteró en su denuncia, que decidió hacerla pública porque ya no aguanta más.

“Estoy alterado de los nervios, me estoy volviendo loco por esta situación”, refiere , además de exigir que su papá sea atendido como merece.

“La gente de Antilla es la que tiene que responder por esto. Ya hace 21 días que el viejo está tirado en la cama, y aquí no ha venido uno a verlo. Yo no aguanto más esta situación, porque se me muere papi aquí", concluye Sarmiento Gómez en su reclamo.

En el video se observan las medallas y los acreditaciones del veterano como miembro del Partido Comunista y de la Asociación de Combatientes.

En octubre último, dos ancianos cubanos, residentes de Baracoa, Guantánamo, denunciaron las precarias condiciones de vida que tienen, agravadas por enfermedades crónicas, ante la indiferencia de las instituciones que deben velar por el bienestar social en Cuba.

Poco antes de esta denuncia, el excombatiente Pascual Zúñiga expuso también el abandono del Estado en Guantánamo a los excombatientes de Angola y la policía lo amenazó con abrirle una causa penal.

Incluso, en septiembre la prensa oficialista reconoció las duras situaciones de vida que enfrenta hasta un exjugador de voleibol cubano Abel Sarmientos, que sobrevive reparando zapatos y como custodio en una farmacia.