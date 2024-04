Cubana pide ayuda para tener su propia silla de ruedas

Una cubana con una rara discapacidad que no le permite ni siquiera mantenerse erguida ha pedido ayuda para tener su propia silla de ruedas.

El humorista Limay Blanco solicitó la colaboración ciudadana para llevarle la silla a la señora en La Coloma, municipio de Pinar del Río.

".... Ver si tú me puedes resolver un sillón de ruedas, porque yo alquilé uno en 750 pesos, para poder venir aquí. Para ver si tú me puedes resolver un sillón para tener lo mío, para no tener que alquilar...", explicó la mujer en un video.

La anciana enseñó en la grabación cómo se desplaza, en posición cuadrúpeda apoyándose en las cuatro extremidades a la vez.

Decenas de personas escribieron en la publicación, conmovidas ante la situación de la mujer.

"Yo quisiera saber en qué piensan las personas al alquilarle un sillón de ruedas a alguien que lo necesite", lamentó una internauta.

"Es verdad que ella camina así, hace años no la veía, ella andaba toda las calles de Pinar, la pobre. Dios la bendiga", afirmó otra.

"Dios mío, qué tristeza ver personas en este estado de salud y sin atención. Un país que se proclama potencia médica", señaló una tercera.

"Yo conozco a la señora, soy de Pinar del Río, ella está bautizada por la iglesia metodista de Pinar, ella es una guerrera", escribió un hombre.