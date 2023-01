Jencarlos Canela reacciona a tiradera de Shakira: "El asunto es que hay niños de por medio"

La tiradera de Shakira a Gerard Piqué continúa siendo tema de debate en las redes sociales, donde además de anónimos, rostros reconocidos han dado su opinión sobre el tema. Este es el caso del actor y cantante de origen cubano Jencarlos Canela.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde decidió conversar con sus seguidores sobre este controvertido tema y expresar lo que piensa al respecto. Unas declaraciones que están dando qué hablar...

Para empezar, el galán comenzó comentando que si él y su ex Gaby Espino publicaran las tiraderas que se han dicho, la de Shakira "sería un chiste". De esta manera, hizo referencia a que su ruptura en 2014 con un niño de por medio, Nickolas, no fue tan cordial como todo el mundo pensaba.

Sobre el tema en cuestión, el actor de 34 años aseguró que admira a Shakira y Bizarrap, pero no le gusta que haya niños involucrados. "El arte es un tema aparte. El asunto es que hay niños de por medio", dijo. "Con o sin niños no es la manera más saludable de lidiar con tu dolor, pero cuando hay niños de por medio pensar que esto no les va a hacer daño, es ser ignorante", agregó.

A continuación el cantante añadió: "Algo me dice que Shakira en un futuro y desde un lugar distinto cuando ya haya sanado, se va a sentar con sus hijos y explicarles que no fue la mejor manera de enfrentar la situación y aprenderán de esa lección".

"Callar jamás debe ser una opción, pero hay muchas maneras de no callar. Para mi percepción la canción muestra una mujer herida, no una mujer empoderada y, ok cool, esa es la realidad y el dolor nos vuelve reactivos e impulsivos a veces", comentó Jencarlos Canela, que también ve contradicciones en la letra. "Dice ‘una loba como yo no está pa un tipo como tú’, pero sin embargo le está dedicando una canción completa donde los insulta a él y su pareja mientras él está paseando por ahí con su nueva novia facturando y sin llorar, la verdad".

A pesar de todo, a su parecer lo peor ha sido la reacción de Piqué, luciendo un Casio y llegando a eventos en un Twingo.

