Mayoría de jóvenes no desean tener hijos en Cuba, tras responder un sondeo de medio independiente sobre este tema entre estudiantes de la enseñanza preuniversitaria en la isla.

Al menos 13 de los 14 encuestados respondieron “No” a la pregunta de que “si le gustaría tener un hijo en Cuba”, realizada este jueves por la actriz Camila Carballo para el canal de YouTube de la plataforma Cubanet.

Los argumentos apuntaron hacia la imposibilidad de cumplir sueños, las complejidades de la economía interna, y los deseos de conocer otras realidades.

Una de las jóvenes encuestadas argumentó que no quería tener hijos en Cuba “porque aquí es un poquito difícil asegurar la vida de otra persona, porque ya la mía es un poco complicada”.

“Depende, si me toca quedarme, sí lo tengo. Pero si es por mí, no”, respondió otra chica.

Otro joven apuntó que no quería porque “las cosas están muy complicadas, los precios muy altos. Ahora ganando como maestro o de médico se gana menos que trabajando como vendedor de churros”.

“No, porque yo querría obviamente lo mejor para mí hijo, como todo padre quiere. Y siento que no hay las condiciones aquí para mi hijo”, comentó otro joven cubano.

Otra estudiante dijo que no quería “porque quiero que vea cosas nuevas, cosas más desarrolladas”.

“No, porque no hay muchas oportunidades. No hay la base para muchas cosas”; “No, porque los niños tienen otros sueños y aquí no se puede, como querer ser futbolista y aquí no se puede” y “No, está difícil, complicado”, fueron otras de las respuesta del grupo de jóvenes encuestados.

A finales de diciembre último, otro sondeo del citado medio expuso que “abandonar el país” era una de las prioridades para 2023 de otro grupo de jóvenes cubanos entrevistados por la plataforma, además de expresar sus deseos de graduarse, tener un buen trabajo, prosperidad o que “mejore la situación del país”.

“¿Metas? Lograr graduarme. Soy estudiante universitaria, y poder alcanzar, ya sea aquí o en otro país, mi éxtasis profesional. Una familia, hijos, no sé”, indicó una joven que dejó abierta la posibilidad de que su futuro pueda estar fuera de la isla.

“Irme del país, dentro de lo posible”, sentenció tajante otro cubano quien a la pregunta por otra meta más, reiteró: “Mejorar profesionalmente, para poder irme del país”.

“Irme del país”, confirmó un tercer entrevistado en medio de otros que pidieron “ser un poco más feliz”, salud o que el 2023 sea un mejor año que el que estamos despidiendo.

"En Cuba no hay metas. La jugada está apretá’, aquí en Cuba es lo mismo con lo mismo”, sentenció otro joven cubano en un arranque de sinceridad.

Esta semana ha sido noticia y tema de debate las declaraciones del profesor de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista, quien en el programa informativo de la Mesa Redonda de este último martes afirmó que se ha perdido el orgullo de ser cubano, y que sus estudiantes bromean sobre la mala suerte de haber nacido en Cuba y lo felices que serán cuando se vayan.

"Ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país, porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica, de que aquí estamos resistiendo como los mambises", indicó Fernández Batista.

"No, no, no, eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo, pero la Patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas", añadió.

“Se ha perdido el orgullo por ser cubanos. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, y hay muchísimos estados en tono de chiste en los que la matriz central es qué terrible es haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba”, comentó, además, el académico.