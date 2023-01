Profesor de la UH en la Mesa Redonda: El patriotismo no es solo resistencia heroica sino también construcción de futuro

Fabio Fernández Batista, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana no se mordió la lengua en una reciente Mesa Redonda al afirmar que el patriotismo no es solo resistencia heroica, sino también construcción de futuro y realización de sueños individuales y colectivos, algo que indicó que está fallando en Cuba.

"Ese patriotismo está impugnado por la profunda crisis que ahora mismo marca la realidad del país, porque el patriotismo no podemos conectarlo exclusivamente a la idea de la resistencia heroica, de que aquí estamos resistiendo como los mambises", indicó Fernández Batista en una intervención que se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas.

"No, no, no, eso es patriotismo y es un componente importante del patriotismo, pero la Patria también es construcción de futuro, cristalización de sueños, realizaciones colectivas", añadió.

El profesor indicó, además, que se ha perdido el orgullo de ser cubano, algo que dijo haber confirmado a través de sus propios estudiantes, jóvenes que bromean a menudo sobre la mala suerte de haber nacido en Cuba y lo felices que serán cuando se vayan.

“Se ha perdido el orgullo por ser cubanos. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes, y hay muchísimos estados en tono de chiste en los que la matriz central es qué terrible es haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba”, acotó el académico.

Fernández Batista llamó a construir un patriotismo fundado en la “pluralidad y la diversidad de los cubanos”.

“La combinación sobre cómo construir un patriotismo que nos permita verdaderamente llegar a un futuro mejor parte de diseñar un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, capaz de entender la pluralidad y la diversidad que marca la realidad que es Cuba”, dijo.

El académico aprovechó para indicar que los recursos utilizados en Cuba ahora mismo para aludir a lo patriótico están alejados de “prácticas comunicativamente eficientes”.

“Esa idea donde la patria es simplemente la resistencia, donde la patria es algo que conecta con lo inmóvil, no es la que enamora a los jóvenes universitarios”, concluyó el profesor.

En redes sociales, varios internautas han anticipado que tales declaraciones podrían traerle problemas al historiador.

"Me veo preparando un Habeas Corpus para Fabio Fernández, después de lo que dijo en la Mesa Redonda", escribió en Facebook el jurista y activista cubano Fernando Almeyda.

Fuente: Captura de Facebook/Fernando Almeyda

"Yo no sé lo que enseñe ese profesor en su aula, y he aprendido a desconfiar de esos destellos momentáneos, pero ha dicho en Televisión Nacional que no se puede estar orgulloso de ser cubano cuando hay tanta gente cruzando ahora mismo el Río Bravo, y esa honestidad algo de mérito lleva", comentó otro internauta que elogió la intervención.

Fuente: Captura de Facebook

En los últimos meses ya son varios los profesores universitarios que aluden al tema migratorio como prioridad entre los jóvenes de esa enseñanza.

En días recientes un profesor de La Universidad de La Habana lanzó un “grito desesperado" por la estampida migratoria que está vaciando las aulas universitarias “de lo más valioso”. En ese caso, la publicación fue comentada por decenas de cubanos -algunos jóvenes universitarios emigrados- quienes argumentaron que ellos no querían irse pero que la grave crisis en Cuba, así como la falta de oportunidades y de futuro los lanzó a ese camino.

En noviembre, otro académico de una facultad tecnológica de La Habana mostró su preocupación tras darse cuenta de que cada vez tiene menos alumnos en su aula.

Abandonar el país figura entre las prioridades de una creciente cantidad de jóvenes cubanos, según confirmó una entrevista difundida por Cubanet, a finales del pasado año.