Modifican normativas de Educación Superior en Cuba

El gobierno cubano modificó las normativas de los procesos docentes en el Ministerio de Educación Superior (MES).

Daisy Fraga Cedré, directora general de formación del profesional de pregrado, dijo a la ACN que el objetivo de los cambios es propiciar el ingreso, permanencia y egreso a la educación superior, manteniendo "los estándares de calidad que exige el país".

Uno de los cambios más llamativos es la sustitución de semestre por periodo, aspecto que el MES considera que permitirá a cada centro diseñar el proceso docente según sus necesidades.

Otro cambio importante está en las evaluaciones de los estudiantes. Habrá en adelante tres convocatorias a examen final para cada asignatura del periodo académico. En el caso de asignaturas que no tienen acto de evaluación final, la primera convocatoria de examen será el cierre de notas.

Los estudiantes para tener derecho a los tres exámenes deberán cumplir con los requerimientos de asistencia y aprovechamiento docente.

"Los estudiantes que reúnan de un 20 a un 50 por ciento de ausencias tendrán la oportunidad de asistir a la tercera convocatoria de examen final, y quienes superen esas cifras solo podrán hacerlo en situaciones muy justificadas", dijo Fraga.

La normativa nueva también busca aprovechar el uso de entornos virtuales y favorecerán que tanto en el curso diurno, el de encuentros, como en el de distancia, se puedan combinar modalidades en determinadas actividades de aprendizaje.

Los estudiantes que se den baja de una carrera ya no tiene que esperar un año para ingresar en otra, podrán hacerlo en el curso siguiente.

Se permitirán dos arrastres de asignaturas por cada periodo académico. Esto aplica para todas las modalidades de enseñanza. Además, los estudiantes podrán pedir licencia dos veces antes de concluir la carrera.

Otra novedad es la selección de estudiantes de alto aprovechamiento docente. Estos educandos estarán vinculados a grupos de investigación y serán cantera directa de instituciones científicas del país.

Los profesores podrán eximir del ejercicio de culminación de estudios a los estudiantes con resultados integrales en la carrera universitaria.

Las normas jurídicas del MES están recogidas en dos resoluciones: la Resolución No.47 del 2022 que se refiere a la figura de la carrera universitaria y la Resolución No.115 sobre el nivel de educación superior de ciclo corto.

La normativa se aplica a los procedimientos que sirven de fundamento, orientación y regulación del tránsito de los estudiantes desde que matriculan una carrera hasta su graduación; así como la planificación, ejecución y control del proceso docente educativo.

Esta semana las declaraciones de un profesor de La Universidad de La Habana generaron un amplio debate en las redes sociales. Hizo un llamado de atención sobre la estampida migratoria y cómo esto deja las aulas de las universidades cubanas vacías.

"Me estoy quedando sin doctorantes. Ya no solo se van de Cuba sin terminar el doctorado, también se van sin empezarlo", indicó el profesor Daniel García quien no imaginó nunca ver que se quedaría en la clase sin esos recursos humanos que una vez pensó eran "inagotables".