Cubana golpeada por padre de sus hijos: Mi vida sólo cuesta 30 pesos de multa

Dianelys T. Hernández y dictamen de Medicina Legal Foto © Facebook / Recetas desde el corazón

La joven influencer cubana Dianelys T. Hernández, quien denunció haber sido golpeada por su exesposo el 4 de enero y expuso una serie de irregularidades sobre el caso en Medicina Legal, afirmó que su vida y la de sus hijos solo cuestan 30 pesos cubanos de multa, la única consecuencia para el agresor.

Según denunció la joven en Facebook, tras 14 días de haber puesto la denuncia, Medicina Legal dictaminó que las heridas no eran graves y no requerían tratamiento médico y, además, las provocadas por ella a su agresor, en defensa propia (una mordida y dos arañazos de seis milímetros), estaban a la par en cuanto a gravedad, y el hombre recibió una simple multa administrativa, expuso Hernández este jueves en redes sociales.

"Valoraron todo sin tener en cuenta que yo aún sigo en tratamiento médico, sin tener ni siquiera el ultrasonido ni la mamografía que no se me puede hacer hasta que baje la inflamación de los senos, sin tener tampoco en cuenta que dentro de las 72 horas del suceso jamás se me mandó a hacer una placa por los golpes aún visibles en mi cabeza y aún después de 15 días del hecho estos aún siguen palpables al tacto y visibles los lunares de sangre que se me formaron en la cabeza", escribió Hernández.

Captura de Facebook / Claudia Padrón Cueto

La madre cubana, que fue golpeada por su expareja Félix Armando Garoz Noguera -quien trabaja para el Grupo Empresarial Constructor del MININT-, contó que en Medicina Legal ningún doctor le pidió que se desnudara al momento de la denuncia para verificar los golpes, en los seis minutos que duró la consulta solo le preguntaron su nombre, la edad y cómo se sentía.

Posteriormente, a sugerencia del instructor del caso, se dirigió a la estación de policía de Aguilera en el municipio 10 de Octubre, mientras el hombre se quedó en Medicina Legal con el exesposo de Hernández, cuando llegó a la estación el agente, tenía el aval de Medicina Legal donde constaba que sus heridas y las del agresor estaban a la par en cuanto a gravedad, es decir, son lesiones “no graves, que no representan peligro para la vida”.

Dictamen de Medicina Legal / Recetas desde el corazón

"Y [dijeron que] en mi caso me curé en 5 días, sin ni siquiera marcar si estaba curada o no (véanlo en la evidencia Física) antes de que pongan o modifiquen el documento original (porque ya a este nivel yo sinceramente espero cualquier cosa). Vean lo que dice el certificado médico amparado por el Clínico Quirúrgico Salvador Allende, que terminé en ese hospital ese día y a esa hora por los dolores agudos que tenía en los senos, donde los cirujanos al yo explicar el origen de estos, llamaron inclusive a la oficial de guardia para que esta diera 'Fe del procedimiento'", agregó.

Según expuso, los médicos del hospital se asombraron por el mal trabajo que se había cometido, por lo cual los galenos emitieron un segundo certificado de intención.

Hernández, auditora principal financiera y creadora de contenido en redes sociales, exclamó que como funcionaria del gobierno siente una total vergüenza de las escasas o nulas leyes que supuestamente deberían proteger a las mujeres.

"Si [los agresores] trabajan para el MININT y en dependencia de las relaciones que usted posea, usted no se preocupe, que los papeles de la víctima pueden hasta desaparecer, e inclusive la van a atormentar con tanto papeleo y burocracia (...) porque casi nadie está para gastar en 72 horas más de 10,400 pesos cubanos en el pago de un abogado porque jamás va a contar con uno de oficio, este se lo van a negar desde un principio (como fue mi caso)", condenó en su post.

A pesar de los continuos reportes de violencia de género y los 34 feminicidios con que cerró Cuba el 2022, crece la impunidad frente a los delitos, en un contexto agravado por la falta de instituciones fuertes y leyes que ataquen la violencia de género.

Ni la Constitución cubana ni el nuevo Código Penal tipifican el delito de feminicidio.