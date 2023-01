Cuba registró 34 feminicidios en 2022

Un total de 34 mujeres fueron víctimas de feminicidios en Cuba en 2022, una cifra que casi igual a la de 2021, cuando ascendieron a 36.

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas precisó este miércoles en Twitter que la mayoría de esos hechos violentos contra la mujer se produjeron en La Habana, donde ocurrieron ocho de ellos, mientras que en Camagüey y Matanzas se reportaron cinco.

De las 34 muertes violentas, dos fueron catalogadas como feminicidios vicarios, que consiste en el asesinato de una mujer o hijos menores de edad, por parte de un hombre como instrumento para causar perjuicio o daño a otra mujer.

Twitter / Alas Tensas

El informe señala que realizar un registro completo de las muertes de mujeres por la violencia machista entraña numerosas dificultades y riesgos, “porque el régimen de la isla se ha encargado de criminalizar todo tipo de activismo político, y además inhibe cualquier posible denuncia ciudadana”

Twitter / Alas Tensas

En el país, a pesar de las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales, según acotaron en el reporte de 2021.

Los números difundidos por Alas Tensas provienen de sus vínculos con otras plataformas feministas independientes, como Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red Femenina de Cuba, de la red de observadoras de la organización y de las denuncias ciudadanas en redes sociales o de forma privada.

Hasta noviembre se habían registrado 32 hechos de violencia extrema contra mujeres en Cuba pero a finales de ese mes ocurrió otro feminicidio en La Habana y en diciembre, uno en Camagüey.

Un cubana, madre de dos hijos, fue asesinada por su pareja, según informó en redes sociales la plataforma feminista Yo sí Te Creo en Cuba.

La citada fuente identificó a la víctima como Yamila Batista, y precisó que el crimen ocurrió en el barrio de Mantilla, en el habanero municipio Arroyo Naranjo.

En diciembre, la cubana Miriam del Pilar Vidal Escoda fue asesinada presuntamente por su pareja.

Una fuente relató que el agresor atacó a la mujer con un arma blanca y la hirió mortalmente en el pecho.

"Limpió toda la sangre y después salió y cerró la puerta con reja y todo. Fue con las manos ensangrentadas, pero secas ya, a la casa de una prima y su marido, que viven al lado, y les entregó un celular para que se lo dieran a la hija de él", luego se fue a la panadería donde trabajaba, según contó al portal independiente.

Ante la ausencia de un registro oficial que permita conocer los daños ocasionados por la violencia de género, los colectivos feministas cubanos critican a las autoridades por negarse a incluir y tipificar el feminicidio en el nuevo Código Penal.