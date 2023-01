Niegan circulo infantil a periodista oficialista: "No vale la pena ni el más mínimo sacrificio"

Periodista oficialista cubana aseguró que “no vale la pena ni el más mínimo sacrifico”, tras negativa del Ministerio de Educación de brindarle el servicio de círculo infantil para su pequeña hija con quien se ha visto obligada a ir a trabajar por no tener quien se la cuide.

“No vale la pena ni el más mínimo sacrificio, si ni siquiera puedo aspirar al derecho que debería tener toda madre trabajadora de este país de contar con una plaza de círculo infantil, cosa que viene siendo ya para muchas una utopía, pero que para mí es indispensable”, expuso este fin de semana en Facebook la periodista holguinera de la televisión, Yadianny María Rojas Pupo.

Molesta por la negativa recibida comentó, además, que tampoco “ha valido la pena ninguna de las veces que he dejado a mi madre sola en su hemodiálisis, en una cama del hospital, para ir a cumplir con mi deber de periodista, con lo que consideraba mi responsabilidad, ni por muy importante que fuera la noticia, ni por mucho funcionario que estuviera presente, ni por muy necesario que fuera poner la cultura holguinera en la televisión nacional. No vale la pena hacer de tripas corazón para cumplir con la profesión que amas, que desde niña soñaste”.

Captura Facebook/ Yadianny María Rojas Pupo

Rojas Pupo apuntó también en su denuncia que “la última vez que emití un criterio de insatisfacción por esta vía, sobre las pésimas condiciones higiénicas de la sala de puerperio quirúrgico del hospital, sufrí un acoso horrible, aún con mi bebé recién nacida en brazos, y se me aconsejó que hiciera uso de los canales correspondientes”

No obstante, dijo, “llevo ya varios meses haciendo uso de ‘los canales correspondientes’, poniendo al tanto de mi situación a todos los factores involucrados. Sin embargo la conclusión final la recoge esta carta, que para mí ha sido esclarecedora. Si mi caso no es prioridad para mi Sindicato de Cultura, que es el que yo atiendo como periodista, entonces creo que he equivocado el camino”.

Asimismo, la periodista compartió varias fotos de ella trabajando con su hija en brazos.

Captura Facebook/ Yadianny María Rojas Pupo

Tras su publicación, el periodista José Luis Tan Estrada en Facebook salió en defensa de Rojas Pupo, quien cuestionó la gestión de la oficialista Unión de Periodista de Cuba y la del Departamento Ideológico del PCC.

“Ariel Terrero, Ronquillo Bello , Rogelio Polanco Fuentes y todo el Departamento Ideológico del PCC, ustedes se preguntan por qué los jóvenes periodistas y talentosos, se van de los Medios Oficiales...(aunque ustedes saben la respuesta). Aquí un claro ejemplo, cero atención, malos tratos, acoso sin importar que hubiera tenido una bebé recién nacida, solo por demostrar la verdad”, criticó Tan Estrada en su publicación.

Además, preguntó, si la negativa de círculo infantil para Yadianny tiene que ver con la denuncia que ella hizo hace un tiempo sobre las pésimas condiciones higiénicas de un hospital en Holguín.

Captura Facebook/ Yadianny María Rojas Pupo

En los comentarios de la publicación de la periodista una usuaria argumentó que “no vale la pena ni el más mínimo sacrificio por la profesión periodística en Cuba”.

Otro internauta comentó: “Yadiannis apoyo totalmente tu posición de inconformidad, conozco los sacrificios que haces para realizar tu trabajo, al cual respeto mucho. Deseo este tema tenga solución y que los oídos sordos y los ojos semi-vendados acaben de oír y ver de una vez!”.

“Las mujeres trabajadoras con hijos no necesitan tener prioridad. Debe ser obligatorio el otorgamiento de una plaza en el círculo infantil. Acaso no se crearon para que la mujer trabajadora cumpliera sin preocupación su trabajo, pues hagan honor a las consignas. A toda mujer, madre trabajadora, se le otorgue la plaza de círculo infantil sin excepción”, apunta otro comentario.

En la última semana trascendió que unas 42 mil solicitudes de madres cubanas trabajadoras no pueden ser asumidas por los círculos infantiles estatales en Cuba, según cifras oficiales.

Debido a que no existen suficientes círculos infantiles para cubrir la demanda, el gobierno ha comenzado a crear una alternativa que han nombrado como “casitas infantiles”, de acuerdo con el diario oficialista Juventud Rebelde, en el que se informó del funcionamiento de 60 de estas instituciones, en que se atiende a más de 1,900 niños.

El medio informó, además, que la apertura de estas guarderías autogestionadas debe ser solicitada al Ministerio de Educación (MINED) por la dirección del centro laboral para solucionar la situación de sus propios trabajadores y los fondos para la apertura mantenimiento y sostenibilidad de estas deben ser aportados por el propio centro de trabajo.

En febrero de 2022, el MINED dio inicio al proceso de otorgamiento de las matrículas para los círculos infantiles, con más de 56,000 solicitudes pendientes en ese entonces.

Se trató de la primera vez que se realizaba este proceso luego de que en diciembre el organismo aprobara nuevas normas para la concesión de plazas en los círculos, dirigidas a incentivar la natalidad en el país.

Las nuevas normas prevén beneficiar a las madres estudiantes con niños en la primera infancia para fomentar la natalidad.

Entre los requisitos para el otorgamiento se encontraba que la madre sea estudiante o trabajadora, independientemente del sector de la economía donde labore y de su lugar de residencia.

Asimismo, pueden ser beneficiados los padres o tutores que cumplan igual condición, siempre que ejerzan la guarda y cuidado del pequeño.

La medida también contemplaba el beneficio para las madres con niños que presenten necesidades educativas especiales. En estos casos se le otorga matrícula siempre que las características de estas instituciones garanticen su seguridad y la de los demás niños.

Sin embargo, en los últimos años se han reportado denuncias de padres que aseguran que lograr un cupo en los círculos infantiles implica muchas veces sobornos, aprovecharse de amistades u otras inventivas.

También, ha habido acusaciones sobre el mal estado constructivo de algunas de estas instalaciones, que no ofrecen la seguridad debida a los pequeños.