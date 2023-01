Buscan a cubano desaparecido en Miami

Una cubana residente en Miami pide ayuda para dar con el paradero de su padre, un hombre de 60 años y buena salud, desaparecido desde la mañana del jueves 19 de enero cuando salió en una bicicleta blanca y azul a un supermercado Publix cercano a su domicilio.

Desde entonces no saben nada de él ni tampoco han encontrado la bicicleta.

(Fuente: Captura de Facebook/Liz Santiago)

El cubano, identificado como Roberto Santiago, desapareció en el área de la calle 194 y la 118 Avenida, en el Suroeste del condado de Miami-Dade. Salió entre las 8:30 y las 8:40 am a comprar un desodorante en un Publix situado en la calle 200 y la 127. Dejó el teléfono celular en casa.

La hija de Roberto, Liz Santiago, pide encarecidamente ayuda de la comunidad para dar con el paradero de su padre. Piensa que tal vez cámaras de vigilancia instaladas en la zona puedan aportar alguna información.

“Es muy desesperante porque en tus manos no está una respuesta. Nadie tiene una respuesta. Nadie vio nada. Las autoridades chequearon lo que es posible y hasta el momento no tenemos respuesta”, dijo en declaraciones a America Tevé Liz, quien insiste en que su papá no tiene ningún problema mental.

“Antes de montarse en la bicicleta yo le dije: ‘coge un suéter porque hace frialdad'. Yo había llevado al niño a la escuela y había sentido que hacía frialdad. El viró, cogió el suéter y salió. Me dijo: ‘vuelvo rápido’”, añadió la afligida hija, que asegura que su padre es una persona detallista y con muy buena memoria.

Según el testimonio de Liz Santiago, sobre las 11 am escribió un mensaje al teléfono de su padre preguntándole si pasaba algo. Al no obtener respuesta lo llamó pero descubrió que había dejado el celular en casa.

Para la familia es una situación muy dura y en especial para el pequeño nieto de Santiago, de apenas seis años, quien está muy unido a su abuelo.

“Él es el que lo cuida desde que el niño nació porque mi mamá estaba en Cuba y no pudo estar aquí y él ha sido mi mano derecha. El niño con él tiene obsesión y esa es otra de las cosas por la que supe que había algo mal, porque el niño tenía que quedarse con él porque yo tenía que ir a trabajar”, concluye Liz Santiago, quien insiste en que su padre es muy responsable.

La Policía de Miami-Dade investiga el caso pero de momento no han podido ofrecer a la familia una explicación sobre lo ocurrido.

Quien disponga de alguna información que pueda ayudar a esclarecer el caso debe llamar al (305) 471-8477, Línea de Alto al Crimen del condado de Miami-Dade.

También se pueden comunicar directamente con la familia en los teléfonos: 7865464605 y 7862903712.