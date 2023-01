Médico cubano lleva a juicio a Ana Hurtado en España por injurias y calumnias

El médico cubano-español Lucio Enriquez Nodarse, llevará a juicio en España a la periodista Ana Hurtado Martínez, tras acusarla de injurias y de levantar calumnias contra él en redes sociales.

"¿Por qué llevo a juicio a Ana Hurtado Martínez? Aquí les muestro como en reiteradas ocasiones usa adjetivos hacia mi persona como 'doctorcito traficante', 'terrorista' y 'delincuente'", dijo el galeno.

El abogado de Enriquez confirmó la fecha de cita para prestar la primera declaración ante el juez. Será el 16 de marzo a las 10:30 am.

"Ratificando mi denuncia ya formulada y aportando otros elementos que consideramos necesarios para el desarrollo de una serie de investigaciones que llevarían a la citación de las partes implicadas para el esclarecimiento de algunos delitos cometidos. Ana Hurtado Martínez los juicios vienen. Yo no hablo por gusto, te metiste con la piedra equivocada", aseguró el médico.

Ana Hurtado ganó notoriedad en las redes sociales por su postura como seguidora del régimen cubano. Usa un discurso comunista retrógrado y disfruta llamando a los opositores "gusanos", o "delincuentes". Intentó ofender, incluso, al destacado cantautor Pablo Milanés en las redes sociales.

En agosto de 2022 Hurtado hizo duras declaraciones en las redes sociales contra Enriquez, quien se ha destacado en los últimos años por su activismo en favor de los derechos humanos en Cuba.

La española aludió despectivamente al opositor cubano por ser gay y tener ideales políticos anticomunistas. "Me sale un hijo como este ser y lo desheredo. No me ve más la cara", dijo Hurtado.

"En ocasiones, al hablar de injurias o calumnias, muchas personas creen erróneamente que se trata de un mismo delito. Sin embargo, pese a estas creencias populares, la realidad es que se trata de dos delitos diferentes, clasificados en los artículos 208 y 205 del Código Penal, respectivamente", dijo Enriquez este lunes.

El médico señaló en Facebook que ambos aspectos se engloban dentro de los delitos contra el honor, recogidos en el Código Penal español. Usará los recursos legales que lo respaldan para poner freno a las desmedidas ansias de protagonismo de la periodista comunista española.

Enriquez anexó su Certificado de Antecedentes Penales en el país ibérico para demostrar que no hay absolutamente nada en su historial, por lo que se siente seguro de poder ganar este juicio contra Hurtado.

El Dr. Lucio Enriquez comentó que esta acción legal contra Hurtado va por él y también "por todos los cubanos anticomunistas" a los que ella usa como objeto de burla en sus comentarios, solo por tener un criterio político diferente al régimen de la isla.