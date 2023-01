Nadador de aguas abiertas pide a cubanos que no emigren por mar

El deportista cubano-francés Arnaldo Fraguela, conocido como Nino Fraguela, pidió a los cubanos que no pongan en peligro sus vidas emigrando por mar hacia Estados Unidos.

Fraguela envió a un mensaje a los cubanos que quieren salir de país en embarcaciones precarias y les recordó la importancia de no poner en peligro sus vidas.

"En las profundidades del océano están ocultas las verdaderas cifras de todos aquellos que no pudieron completar la travesía hacia un sueño. No quiero que se me malinterprete, pero sin vida no hay libertad", dijo el deportista a El Nuevo Herald durante una estancia de entrenamiento que tuvo en Miami.

La política migratoria estadounidense dio un importante giro en enero y desde entonces el gobierno han sido enfático en que no darán parole a los balseros cubanos. Quienes logren llegar serán repatriados, pero aún las personas desesperadas continúan usando la vía marítima para escapar de Cuba.

Fraguela es habanero pero hace 30 años reside en Francia, donde tiene su propia academia especializada en entrenar a deportistas para competiciones en aguas abiertas. Tiene 61 años y se prepara para conquistar la Triple Corona Mundial de Natación.

Se trata de un gran reto que exige preparación física y mental. Tiene que completar tres pruebas de natación de larga distancia. La primera fue cruzar el Canal de la Mancha que tiene una distancia aproximada de 34 kilómetros. Logró cumplir este trayecto en septiembre de 2021 y se convirtió en el primer cubano en hacerlo.

La segunda prueba es atravesar nadando los 21 puentes de Manhattan. Esta prueba tiene alrededor de 48 kilómetros y la concluyó en marzo del 2022.

En tercer lugar, debe cruzar el Canal de Catalina, entre la costa de California y la isla de Catalina. Este es su actual objetivo y ya tiene fecha fijada, el 14 de agosto. Fraguela se prepara para este importante evento en Miami, con apoyo de amigos cercanos.

"En línea recta el recorrido que me espera es de 52 kilómetros. Con las corrientes y las olas la distancia se extiende mucho más y hay que estar preparado para todo", dijo el deportista.

Señaló que su principal obstáculo serán las bajas temperaturas en el agua y por eso se prepara con una dieta especial que favorece la obtención de grasas saludables.

"Sigo un régimen estricto de alimentación para incorporar grasa buena a mi cuerpo y protegerlo de las bajas temperaturas. Mi dieta se basa en salmón, atún, macarela, sardinas, aceite de oliva, vegetales, pasta y arroz", comentó.

También se refirió a cuál será su alimento durante la prueba. "La comida que ingiero durante la travesía es muy ligera, dieta blanda como puré de manzana y sopa licuada. Tras mucho tiempo en el agua la mandíbula se endurece y es muy difícil masticar".

Su travesía será patrocinada por el capitán Manuel Rodríguez Lestón, presidente de la fundación Universo Marino que se dedica a la preservación de los océanos y la fauna marina. Este evento tendrá un presupuesto de entre entre $15,000 y $20,000 dólares.

"En lo primero que nos enfocamos es en la promoción para dar a conocer que el objetivo de la conquista de la Triple Corona Mundial es despertar conciencia sobre la necesidad de cuidar los océanos y educar sobre todo a los niños sobre este tema", dijo Rodríguez, quien dirigirá al equipo de Fraguela en California.

El nadador ya abandonó Miami este lunes, pero está previsto su regreso en marzo para continuar perfeccionando los entrenamientos y su preparación de cara al evento.

Fraguela a pesar de tener una exitosa carrera deportiva, es una figura muy poco conocida en Cuba. Hace algunos años el régimen le negó la posibilidad de hacer el triatlón The Crossing 2017, entre Cuba y Estados Unidos, donde recorrería a nado la distancia entre Florida y La Habana.

Tras más de un año de entrenamiento no contestaron su petición de permiso para entrar al país y tuvo que variar el recorrido de su periplo de 287 millas en total. Finalmente el cubano-francés corrió 13 millas desde la Calle Ocho de Miami hasta Florida City, luego recorrió unas 168 millas en bicicleta hasta Cayo Hueso, completó a nado 106 millas desde Islamorada hasta Bimini, en Bahamas.