Actriz cubana Aylín Mujica revela romance con actor estadounidense Mel Gibson

La actriz cubana Aylín Mujica sorprendió con la historia de una relación amorosa que había mantenido en silencio por casi dos décadas, con el reconocido actor y director estadounidense Mel Gibson.

Aunque la actriz no detalló la fecha, los artistas tuvieron un noviazgo de tres meses cuando Gibson filmaba en México la cinta Apocalypto, por lo que ocurrió en 2005 o 2006.

"Tres meses salimos", reveló la actriz en el reality La casa de los famosos 3. "Yo me estaba separando, mi matrimonio no iba bien. Estaba con Polo Polo en Muévete Catalina, que fue una comedia buenísima en gira por Veracruz. Lo conocí porque fui a la locación de Apocalypto. Mi comadre, que era la que en ese momento llevaba todos los animales para la película, me dijo 'dale, ven para que conozcas a Mel y le tomes una foto'. Pero soy muy de vibrar. Dije 'no le voy a tomar una foto porque creo que a él no le va a gustar'. En vez de tomarnos una foto nos pusimos a conversar de Cuba, de puros, porque fuma puro".

A pesar de que Mel Gibson no hablaba español, ella lo invitó a ver la obra de teatro y "se echó toda la función". Al terminar, el actor la invitó a cenar y hablaron sobre la situación sentimental por la que ambos estaban atravesando. La chispa del amor surgió entre ambos y sostuvieron una relación de tres meses de cuyo final Aylín no dio detalles.

La expresentadora de Suelta la Sopa contó que sus compañeros de trabajo no le creían que estuviera saliendo con el protagonista de éxitos como "Corazón Valiente" y "El Patriota", y una noche él se apareció y compartió con ellos.

"Estuvimos hasta las cinco de la mañana porque a él le encanta el tequila", dijo la actriz cubana.

