Randy Malcom y Nesty estrenan la salsa "Confesión", con videoclip protagonizado por Aylin Mujica

Read this article in english

Los cantantes cubanos Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, y Nesty estrenaron la salsa titulada "Confesión", un tema que cuenta una historia de amistad, traición y amor prohibido.

La canción cuenta la historia de dos amigos –Randy y Nesty– y la difícil confesión que tiene que hacer uno de ellos (Randy) sobre un romance que tiene con la madre del otro.

"Me enamoré de la mujer equivocada, ella me dobla la edad y también me dobla las ganas. Me enamoré de la mujer más prohibida, amigo, quiero confesarte que fue la que te dio la vida", canta Randy Malcom.

El tema se estrenó en el canal de YouTube de Nesty con un videoclip dirigido por el actor y realizador cubano Carlos Enrique Almirante, con la actuación especial de la actriz cubana residente en México, Aylin Mujica, famosa por su actuación en el mundo de las telenovelas mexicanas, especialmente en roles de villana.

El clip cuenta ya con más de 225 mil reproducciones y cientos de comentarios de los seguidores.

"Confesión" forma parte del proyecto Salsa Fresh del joven intérprete, productor y compositor residente en Miami, Ernesto Alejandro Galguera (Nesty), álbum en el que también se incluye el tema "Como si nada", junto a Leoni Torres, y es un material que presenta un nuevo enfoque de la salsa en el que se incorporan elementos urbanos para conectar con un público más joven y rescatar la salsa.

Nesty, que comenzó su carrera en solitario en 2018, alcanzó gran popularidad luego de lanzar el tema con Leoni, cuyo videoclip –también dirigido por Carlos Enrique Almirante– tiene más de 1.6 millones de reproducciones en Youtube desde su estreno en diciembre.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.