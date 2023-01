Georgina Rodríguez desata burlas por su inglés durante entrevista en los Joy Awards

Georgina Rodríguez acaparó todas las miradas con su impresionante look en la alfombra roja de los Joy Awards 2023, celebrados en Arabia Saudita. Sin embargo, su deslumbrante estilismo no logró opacar el incómodo momento que vivió cuando la entrevistaron en inglés...

Durante los premios, la novia de Cristiano Ronaldo fue entrevistada en inglés, un idioma que tal como demostró durante la conversación no maneja con total soltura, ya que mezcló el español en sus declaraciones, tenía un acento muy marcado y utilizó palabras muy básicas del idioma para comunicarse. Lo que le ha valido muchas críticas y burlas en las redes sociales.

La modelo e influencer española intentó expresar lo feliz que estaba con la acogida que le han dado a ella y a su familia en el país, y también explicar que el diseñador Ali Karoui creó que vestido en solo 24 horas. "I tell 'veinticuatro' hours before and he prepare with me this amazing look", dijo Gio, visiblemente nerviosa, durante la conversación con la periodista que la estaba entrevistando. Una charla que parecía estar deseando que se acabase...

Las respuestas de la joven están siendo de lo más comentadas en el mundo virtual, donde el vídeo está dando la vuelta al mundo. Y es que además de las burlas y críticas, hay muchos que no entienden cómo tiene bajo nivel de inglés después de vivir tantos años fuera de España por la profesión de Cristiano. Recordamos que hasta hace unos meses vivían en Mánchester (Inglaterra), donde el idioma es el inglés.

