Critican a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por una foto de su hijo de 5 años: "No lo dejan ni ser niño"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están empezando una nueva vida en Arabia Saudí, país al que se ha trasladado toda la familia tras el fichaje del futbolista portugués por el Al-Nassr. Y mientras que la pareja y sus cinco hijos se están adaptando a su nuevo hogar, el deportista y la influencer se han visto envueltos en una polémica por un detalle en una foto de su hijo Mateo, de cinco años.

En la imagen que ha desatado las críticas y compartida por la joven española en su perfil de Instagram, vemos al pequeño Mateo dándole un beso a su hermana pequeña, Bella Esmeralda. Sin embargo, lo que ha captado la atención de esta instantánea no es el amor que tiene el niño hacia la bebé, sino que lleva un pendiente en la oreja, algo que está siendo muy criticado en la sección de comentarios.

"No lo dejan ni ser niño y ya le ponen aretes. Tiene 5 años por Dios", "¿Es necesario mostrar la excesiva riqueza poniéndole un arito a un niño?", "Pobre niño, tan pequeño y con pendiente" "Ese niño tan pequeño y ya con arete", son algunos de los comentarios negativos que se leen junto a la fotografía.

Pero a pesar de esta lluvia de críticas, hay muchos que han salido en defensa de CR7 y Gio. "Me pregunto: ¿Qué es lo que determina si es correcto o incorrecto que un niño tenga arete? ¿Por qué es incorrecto que un niño tenga una arete? ¿Quién dice que eso está mal? ¿En donde está escrito?" o "Llevar un arete no te hace más ni menos hombre, un arete no define tu sexualidad. A las niñas no le dan elección sobre si quieren aretes, porque con los niños sería diferente".

A pesar del gran revuelo que se ha formado en las redes sociales por este asunto, ninguno de los padres del menor se ha pronunciado al respecto.

Nueva vida en Arabia Saudí

Una de las grandes incógnitas que se presentaba ante la mudanza de la familia al país árabe era si podrían vivir juntos en la ciudad de Riad, y es que las leyes de Arabia Saudí son muy estrictas y no permiten a una pareja convivir juntos si no están casados. Sin embargo, en su caso, sí podrán ya que las autoridades harán la vista gorda. Así lo afirmaron dos abogados saudíes afirmaron a EFE.

"Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito", comentó uno de los letrados.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.