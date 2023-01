Willy Chirino llega al Museo de Historia de Miami

El Museo de Historia de Miami rindió tributo este miércoles a la estrella de la música latina y referente cultural del exilio cubano de Miami, el cantante, músico y compositor cubano Willy Chirino.

"Willy Chirino: 50 años de música", es el título de un homenaje que rinde la ciudad a una de sus figuras más célebres, toda una leyenda para generaciones de cubanos que se han sentido identificados con la vida y la obra del artista.

Su primera guitarra, pequeños objetos de gran valor sentimental, banderas cubanas, discos de platino y oro, y los trajes de boda que llevaron él y su mujer -la cantante Lisette- cuando se casaron en 1980, forman parte de las piezas que conforman la exhibición.

"Ver la historia de tu vida desplegada en ropa, en artículos, en reconocimientos y cosas muy personales es muy emocionante", dijo a EFE el cantante cubano de 75 años tras hacer un recorrido por la exposición, que abrirá al público este viernes.

Wilfredo José Chirino, nació el 5 de abril de 1947 en Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río. A la edad de 14 años emigró a Estados Unidos, donde comenzó su carrera como músico, llegando a tocar con estrellas como Celia Cruz, Arturo Sandoval, Tito Puente y ser reconocido como uno de los creadores del Sonido de Miami, surgido de la fusión de ritmos que llegaban de músicos y orquestas que emigraban y se presentaban en el Miami de los 70 y los 80.

Desde su primer disco One Man Alone (1974), el cantautor no ha parado de crear y producir a otros artistas hasta alcanzar más de 40 producciones musicales. En 2014 recibió un premio Grammy Latino a la Excelencia.

Además de ser uno de los artistas más queridos e influyentes en la comunidad cubana, Chirino es un referente por su labor humanitaria y su implicación con los cubanos emigrados balseros, por la que ha recibido importantes reconocimientos.

En 1994, a raíz de la llamada Crisis de los Balseros, visitó varios de los campamentos donde Estados Unidos ubicó a los que llegaban. Su canción Ya viene llegando se convirtió en el himno de toda una generación que ansiaba la libertad y especialmente en la de los balseros detenidos en estos improvisados refugios, que recibieron al músico con los brazos abiertos.

La exposición, lejos de hacerle pensar en la hora de retirarse, le ha reforzado en su idea de "seguir pa'lante", que dejó plasmada en el título de su más reciente álbum, según confesó a EFE.

"Llevo 50 años recibiendo el aplauso o el amor del público. Me lo manifiestan todos los días a través de las redes sociales, a través de conversaciones personales con la gente por la calle ¿Quién se va a retirar así?", preguntó.

Crítico acérrimo del régimen cubano, Chirino se ha convertido en un líder de la sociedad civil cubana en el exilio por su compromiso con el cambio y la libertad en Cuba. "Son 64 años ya y el pueblo no puede aguantar más, simplemente las condiciones de vida del cubano son de un nivel que no hay manera de describirlo", indicó.

"Es una situación muy triste, vamos a ponerlo de esa manera y tiene que llegar a olvidar esa dictadura. El mundo tiene que entender que esto tiene que acabar ya, porque no hay razón por la cual un pueblo de 11 millones de habitantes viva en esas condiciones, que los tengan así a propósito en esas condiciones para el gobierno poder sobrevivir", añadió.

De todas las piezas que componen la exposición, Chirino dice guardar una relación especial con la billetera de su padre, que conserva tal cual estaba cuando falleció. También un viejo recorte de diario que daba la noticia de su intervención para salvar de morir ahogadas a dos personas cuyo automóvil había caído a un canal de Miami en 1976.

"Es la pieza a la que mi padre más valor le daba, por encima de los Latin Grammy, de los premios de diferentes organizaciones y ciudades, el disco de oro, el platino o lo que sea", explicó Chirino, que en aquella ocasión se lanzó al agua, rompió la ventana del auto con una piedra y rescató a sus ocupantes.

Al hablar del concierto que dará el 11 de marzo en Miami como colofón de los homenajes por sus 50 años en la música, aseguró que "va a ser un concierto, como decimos los cubanos, con todo los hierros. Van a venir muchos amigos cantantes, gente muy conocida que van a unirse a mí en el escenario. Va a ser algo muy emotivo, muy lindo".