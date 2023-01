"Mañana será bonito": Karol G anuncia nuevo álbum en medio de rumores de colaboración con Shakira

Ha llegado el momento que todos los fans de Karol G estaban esperando: ¡acaba de anunciar su próximo álbum, que llevará por título Mañana será bonito!

La estrella latina de la música está preparada para revolucionar una vez más las plataformas con su nuevo proyecto discográfico, que anunció a través de sus redes sociales con un adorable vídeo promocional en el que aparece en su Medellín natal dentro de un auto. Ahí se encuentra con un papel que indica que llame a un número de teléfono cuando esté triste, y al hacerlo, al otro lado de la línea hay un niño que le da instrucciones para que se pueda sentir mejor.

"Mañana será bonito", le dice al final, una frase optimista que la cantante colombiana utilizará de título para este disco, que promete arrasar.

En una entrevista con Rolling Stone, la Bichota confesó que se inspiró en un momento difícil que vivió hace dos años para este concepto. "Esto definitivamente representa una fase específica de mi vida. El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando nada se sentía bien. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí misma: 'Está bien, mañana será bonito, mañana será hermoso'".

Aunque todavía no hay fecha oficial de estreno para este disco, estaría cerca de ver la luz... Recordamos que ella cumple años el 14 de febrero y este año soplará 32 velas. ¿Será el álbum su regalo de cumpleaños para sus fans? ¡Habrá que esperar un poco más para descubrirlo!

¿Colaboración con Shakira?

Mientras que llega el momento de poder disfrutar de lo nuevo de Karol G, mucho se está hablando sobre una colaboración con Shakira.

Según informan medios españoles, la canción de las dos artistas colombianas está grabada, tiene videoclip, dardo para los ex y se estrenaría el 2 de febrero, fecha del 46 cumpleaños de Shakira y también el 36 de su ex Piqué... ¿Será una nueva tiradera para él? Todo apunta a que sí...

