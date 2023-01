Artistas cubanos acompañaron a Willy Chirino en la exhibición dedicada a los 50 años de su trayectoria artística

La exhibición “Willy Chirino: 50 años de música”, inaugurada este miércoles en el Museo de Historia de Miami en homenaje a la trayectoria del salsero, convidó a varios artistas cubanos que estuvieron a su lado en este importante día.

Una de las invitadas fue la actriz Aly Sánchez, quien además de compartir en su Instagram imágenes de la velada, aprovechó la oportunidad para hablar de la impronta que ha dejado Willy Chirino.

“Cuando me llegó la invitación me emocioné mucho. Hoy tuvimos el placer de acompañar a Willy Chirino en la inauguración de sus 50 años de música en el History Miami Museum, no tengo palabras para describir lo emocionada y feliz de poder compartir con esta gloria de Cuba este momento tan especial”, dijo la actriz en su publicación.

Aly Sánchez aseguró además: “Willy es la voz de la esperanza de los míos desde que yo nací, Willy es un icono del exilio, un verdadero orgullo cubano. Siempre fui fan del artista y desde que lo conozco su personalidad me ha hecho ser fan del ser humano. Willy tiene los valores que me hacen estar orgullosa de ser cubana y vivir en Miami, de ser cubano americana. Ese es el mío”.

Otra que también estuvo presente en la inauguración fue la pianista, cantautora y actriz cubana Lena Burke quien se tomó fotos junto a Willy y su esposa y le dedicó unas palabras en su Instagram a propósito de este merecido homenaje.

“Una gran noche en History Miami Museum celebrando la historia del maestro Willy Chirino nuestro insigne cubano. Sus 50 años de música del alma siendo un ejemplo a seguir para todos los que contamos historias en canciones y sentimos la melancolía de haber dejado nuestra patria empezando de cero una nueva vida en esta gran país de libertad”, compartió Lena.

La joven agradeció al músico “por mantener viva la cubanía en cada una de tus canciones, en la forma en que vives, en inculcarle a tus hijas ese amor incondicional por una tierra que aún no han podido conocer pero que viven a través de ti y de tu arte”.

Osmani García, José Carlucho, el ex manager de Celia Cruz, Omer Pardillo Cid, los músicos Carlos Oliva y Yoel del Sol y otros muchos artistas también asistieron a la apertura de esta exposición.

Captura Instagram / Willy Chirino

Objetos personales de gran valor sentimental para Willy Chirino como su primera guitarra, banderas cubanas, discos de platino y oro, y los trajes de boda con los que se casaron él y su esposa en 1980, están incluidos en esta exhibición que recorre estas cinco décadas de trayectoria del músico cubano.

