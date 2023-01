Gloria Estefan canta tema de la película "80 for Brady" junto a Dolly Parton, Cyndi Lauper y otras estrellas

La cantante cubana Gloria Estefan es una de las cinco artistas escogidas para interpretar el tema de la película 80 for Brady (80 para Brady), inspirada en el jugador de fútbol americano Tom Brady, que se estrenará el 3 de febrero.

El video clip del filme muestra a la laureada cubanoamericana junto a otras estrellas de la música de los 80: Dolly Parton, Cyndi Lauper y Belinda Carlisle. También participó en la grabación Debbie Harry, que no sale en el video.

El tema, titulado Gonna Be You, (Vas a ser tú) fue escrito por la famosa compositora y productora Diane Warren.

"Quería escribir una canción que celebrara la profunda amistad de estas mujeres. Como 80 estaba en el título [del filme], se me ocurrió una idea loca: ¿por qué no pedir a algunas de las cantantes más icónicas de los 80, que aún son increíbles y siempre lo serán, que la canten? Todas a las que me dirigí dijeron que sí y estaban tan emocionadas como yo", dijo Warren en un comunicado de prensa.

"Es un honor contar con Dolly Parton, Belinda Carlisle, Cyndi Lauper, Gloria Estefan y Debbie Harry en esta canción. Gonna Be You es esa canción que quieres cantar con todos tus buenos amigos", agregó.

Las cuatro cantantes aparecen en el video vistiendo la camiseta número 12 de Brady.

80 for Brady está protagonizada por cuatro veteranas del cine estadounidense: Jane Fonda, Sally Field, Lily Tomlin y Rita Moreno.

La película está inspirada en una historia real, y cuenta la historia de cuatro amigas ancianas que en 2017 viajan a Houston al Super Bowl para ver a su ídolo del fútbol americano Tom Brady, en aquel partido histórico en el que los New England Patriots derrotaron 34-28 a los Atlanta Falcons.

Brady, productor del filme, se interpreta a sí mismo.

