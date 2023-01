Hospitalizado en Moscú uno de los dos cubanos rescatados en Bielorrusia

El migrante cubano Michael Méndez Vega (56 años) continúa ingresado en Moscú por tener quemaduras de tercer grado en sus pies, tras la dura travesía que vivió con su amigo Mario Alberto Céspedes Pérez (40 años) en la frontera de Bielorrusia donde la vida de ambos estuvo en peligro.

Fueron rescatados por las autoridades de Bielorrusia cuando estaban a punto de morir congelados. El 20 de enero los trasladaron a Moscú. En las redes sociales Mario ha contado el estado físico que tienen en la actualidad.

Facebook Mario Alberto Céspedes Pérez

"Ambos estamos con los pies afectados con quemaduras de frío, de segundo grado en mi caso y de tercer grado en el caso de mi compañero, quién permanece hospitalizado en Moscú, con seguimiento médico y conducta aún por definir", comentó Mario en Facebook.

El migrante ofreció declaraciones a Cubanet donde asegura que recibieron malos tratos por parte de las autoridades de Bielorrusia y que en más de una ocasión los presionaron para que cruzaran la frontera con Lituania, nadando por un río helado.

"En las redes vi publicaciones que decían que nos habían rescatado, pero realmente no hubo un rescate como tal, ni asistencia médica. Al contrario, los bielorrusos nos trataron como bestias y nos obligaron a caminar a una velocidad que no podíamos porque no nos daban las fuerzas", contó Mario.

Los migrantes cubanos querían llegar a España cruzando por la frontera de Bielorrusia hacia Polonia, pero soldados bielorrusos los detuvieron y los arrojaron a la frontera con Lituania, donde casi mueren congelados por las bajas temperaturas del invierno en esta zona.

"Tratando de llegar a Polonia, el 16 de enero, los guardias bielorrusos nos capturaron y nos llevaron a un lugar desierto. Allí vaciaron nuestras cosas en el suelo y nos mandaron a arrodillar con pistolas. A Michael le pusieron una bota en la cabeza y lo presionaron, como enterrándolo. En ese momento me dijo bajito: ‘Nos van a matar’. A mí se me salió una lágrima, pensé que era el fin", dijo Mario.

Mario y Michel salieron de Cuba el 13 de octubre de 2022 rumbo a Moscú. Tenían la idea de trabajar unos meses en Rusia y luego emprender una ruta migratoria por tierra hasta llegar a España. Sin embargo, las cosas no salieron como planearon.

Tras pasar tres meses en Rusia, en empleos precarios y ganando muy poco dinero por ser trabajadores ilegales, decidieron iniciar su camino para entrar a la Unión Europea. El 11 de enero partieron rumbo a Minsk, la capital de Bielorrusia para cruzar la frontera de ese país con Polonia.

No tuvieron en cuenta que los bielorrusos tienen un cuerpo paramilitar que persigue a los migrantes para evitar que pasen las fronteras. Los cubanos estuvieron seis días caminando por los fríos bosques hasta que fueron detenidos en la zona de Halynka.

"Después de pasar la primera cerca entre Bielorrusia y Polonia, llegamos a tierra de nadie. Ahí nos sentamos a descansar porque estábamos agotados y también porque suponíamos que si ya habíamos dejado atrás Bielorrusia, sus soldados no iban a perseguirnos", contaron.

Aseguran que esto fue un error porque los oficiales bielorrusos les dieron caza usando perros y armas de fuego. Los montaron en una furgoneta junto a otros migrantes y los dejaron en la frontera con Lituania. Allí les ordenaron cruzar un río helado si querían sobrevivir, pero los cubanos no lo hicieron y esperaron al día siguiente.

"Era un suicidio avanzar en aquel río. Además entrar por Lituania solo nos alejaba más de España, que era nuestro objetivo. Por esas razones preferimos movernos por el bosque para que no nos hallaran".

Caminaron otros dos días por el bosque, sin suministros y mal abrigados, hasta llegar a un pueblo de Bielorrusia. En una parada de autobús los detectó la patrulla fronteriza y los detuvo por segunda vez. Les negaron la posibilidad de volver a Rusia, a pesar de que tenían sus documentos en orden. Volvieron a llevarlos ante la frontera de Lituania.

"Escribí en Facebook mi testamento para que supieran dónde hallarnos si moríamos, y para que mi familia tuviese claro que lo intenté hasta el último momento. Yo salí de Cuba por ellos, para que pudiesen vivir como personas", dijo Mario, quien está casado y es padre de tres hijos.

Testamento de Mario / Facebook Mario Alberto Céspedes Pérez

"Intentamos cruzar el río y supimos que no lo íbamos a lograr. Como última alternativa me subí a un pino a ver si desde allí me llegaba señal telefónica y afortunadamente se pudo", contó.

Logró comunicarse en inglés con el número de emergencia en Rusia y los oficiales de ese país contactaron a sus homólogos en Bielorrusia. Para el momento en que esperaban ser rescatados, los pies de Michael se habían tornado de color violáceo. Los cubanos aún así comenzaron a moverse para alejarse del río.

No tenían agua ni alimentos. Estaban agotados y apenas podían caminar. Los guardias los detectaron y les gritaron que debían correr al furgón policial. Mientras corrían, a Mario se le cayeron los zapatos. No le permitieron recogerlos. Llegó a la terminal de trenes de Grodno en calcetines. Michael estaba con sus pies en peor estado.

Este fin de semana Mario informó en sus redes sociales la dolorosa muerte de su abuela en Cuba. Él y su amigo aseguran que no hicieron esta ruta migratoria sin prepararse y sabían las cosas valiosas que dejaban en la isla pero esta era una lucha para que ellos tuvieran una vida mejor.

"Cada cosa la estudiamos y conocíamos el riesgo pero habíamos hecho un análisis previo del área antes de y luego en el lugar. Sencillamente salió mal", dijo Mario.