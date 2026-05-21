Extraditan de Panamá a EE.UU. a cubano acusado de tráfico de mujeres, extorsión y acoso cibernético

Un ciudadano cubano residente en Texas fue extraditado desde Panamá a Estados Unidos y comparecerá ante un tribunal federal en Houston para responder a múltiples cargos por delitos graves, entre ellos tráfico sexual, contrabando de personas, extorsión y acoso cibernético, anunció este jueves el Departamento de Justicia.

Según los documentos judiciales, Michel Cedeno Castillo (o Cedeño Castillo), de 41 años y residente en el Distrito Sur de Texas, presuntamente utilizó amenazas, violencia y otros medios coercitivos para obligar a cuatro mujeres cubanas a participar en actos sexuales comerciales con fines de lucro.

Con falsas promesas de empleos lucrativos en EE.UU., Cedeno Castillo persuadió a las cuatro víctimas a viajar desde Cuba a Texas. Una vez en suelo estadounidense, las transportó dentro del Distrito Sur de Texas a sabiendas de que habían ingresado ilegalmente al país, y luego las sometió mediante amenazas de violencia, abuso físico y otros métodos de coerción para obligarlas a prostituirse en su beneficio económico.

Captura de Facebook/The United States Department of Justice

Cedeno Castillo está acusado de tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coacción, importación de un extranjero con propósitos inmorales, conspiración para transportar a un extranjero a Estados Unidos con fines de lucro, transporte con fines de prostitución, extorsión y acoso cibernético.

De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua, confirmó el Departamento de Justicia.

«El acusado fue imputado por atraer a mujeres vulnerables de Cuba a Estados Unidos con promesas de estabilidad económica, sólo para obligarlas a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero para su propio beneficio», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

El fiscal federal en funciones para el Distrito Sur de Texas, John G. E. Marck, fue contundente: «Cedeno-Castillo supuestamente atrajo a mujeres con mentiras y las forzó a prostituirse. Todo traficante de personas que intente huir de Estados Unidos debe saber que trabajaremos con nuestros socios internacionales, agotaremos todas las vías legales y esperaremos el tiempo que sea necesario para llevarlo ante la justicia».

Cedeno Castillo fue detenido el 22 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, tras llegar en un vuelo procedente de Surinam y con destino final a México.

Las autoridades migratorias panameñas lo identificaron durante controles de rutina por tener pendiente una orden de arresto vigente emitida en el estado de Texas por presunta conspiración relacionada con tráfico sexual, tráfico de personas y otros delitos relacionados.

La ruta Surinam-Panamá-México, utilizada por el acusado, es característica de los itinerarios migratorios irregulares empleados por cubanos para llegar a ese último país y eventualmente a EE.UU., evitando controles directos.

El caso fue investigado por la oficina de campo en Houston de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (HSI), con asistencia del Equipo de Intervención de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Lucía Cabral De Armas, agente especial a cargo de la oficina de HSI en Houston, subrayó el alcance del caso: «La exitosa captura y extradición de este presunto traficante sexual envía un poderoso mensaje disuasorio a las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo que participan en el tráfico de personas».

La investigación y la acusación formal fueron respaldadas y procesadas por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), alianza entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para combatir el tráfico humano perpetrado por carteles y organizaciones criminales transnacionales. Hasta la fecha, la iniciativa ha logrado más de 455 arrestos internacionales, más de 400 condenas y más de 345 sentencias significativas de prisión.

En 2023, tres cubanos fueron sentenciados en Houston, Texas, por operar una red que reclutaba mujeres jóvenes en Cuba, las introducía ilegalmente al país imponiéndoles deudas de hasta $30,000 y las forzaba a trabajar en clubes de entretenimiento bajo amenazas y violencia.