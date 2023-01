Eduardo Antonio envía mensaje a La Diosa a propósito de su llegada a Miami

La llegada de La Diosa a Miami ha sido noticia en los últimos días y uno de los que no dejó pasar la oportunidad de enviarle un lindo mensaje para celebrar este nuevo comienzo fue Eduardo Antonio.

En una de sus recientes presentaciones El Divo de Placetas dedicó unas sentidas palabras a la intérprete de “La papaya de 40 libras”.

“A mí la vida me dio la oportunidad un día de conocer a alguien, y cuando todas las cosas me decían no lo hagas, yo que soy contra el salmón, lo hice y fui y la busqué después que ella me habló con tanto amor, porque es muy amorosa”, recordó el cantante.

El Divo añadió que no le gusta quedarse con nada por dentro: “Yo estoy muy feliz de que alguien especial haya logrado el sueño de estar aquí en Estados Unidos, porque en estos momentos ella va a decirle al mundo todo lo que es ella, sin presión, sin ataduras, sin frustraciones, va a poder ser lo que es ella, porque ella sencillamente es una estrella, es una gran artista y una cantante espectacular”.

Después de resaltar sus cualidades profesionales, Eduardo Antonio aseguró: “Es una mujer que yo quiero y amo y admiro, y hoy quiero decretarle con el aplauso de ustedes toda la prosperidad, toda la felicidad y todo el lujo de tener un público tan lindo como el que yo tengo hace 45 años que lo tenga ella y mucho más. Este aplauso es para La Diosa de Cuba”.

La bonita amistad entre El Divo y La Diosa se vio reflejada en la colaboración que estrenaron juntos en 2021, “Si te pudiera mentir”.

El cantante también fue uno de los que envió un mensaje de mucha fuerza a la artista tras la muerte de su mamá ese mismo año.

La Diosa llegó a Miami el pasado viernes, gracias al programa de parole humanitario, en compañía de su pareja Rey El Mago y sus dos hijos dispuesta a crecer y a triunfar.

Además de El Divo, otros artistas como Cuqui La Mora y Andy Vázquez y el influencer Alexander Otaola le han dado la bienvenida a este país.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.