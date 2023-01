La Diosa tras su arribo a Miami: “Vine a triunfar”

La popular cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, se mostró muy emocionada tras arribar este viernes a Miami en compañía de su familia y aseguró que llega a EE.UU. con el deseo de triunfar y crecer.

En sus primeras palabras a la prensa congregada en el Aeropuerto Internacional de Miami, La Diosa dijo estar muy agradecida a Estados Unidos por haberle concedido el parole humanitario, que calificó como “la salvación” de su vida debido a la censura a que estaba sometida en la isla.

“Muchas personas saben que soy unas de las artistas ha sufrido en Cuba la censura. Me han destruido mi carrera totalmente y estoy en país donde pienso luchar, donde pienso crecer, donde pienso tener la victoria que yo me merezco como artista. Verdaderamente vine a triunfar”, aseguró la intérprete.

La Diosa tuvo palabras de ánimos para quienes se encuentran en el proceso de solicitar el parole humanitario, programa que calificó de “impresionante y muy importante para los cubanos”, para que puedan tener un “mejor futuro”.

“Es importante que se sepa que los cubanos no tenemos futuro en la isla de ninguna manera, y en este país tenemos la oportunidad de crecer, de mejorar, de que nuestros niños puedan tomar leche, de que nuestros niños puedan comer correctamente", indicó en referencia a Ee.UU..

Sobre la posibilidad migratoria que se abrió para ella y su familia, la cantante dijo que su fallecida mamá le mandó del cielo un patrocinador, persona de la que no dio pistas concretas, aunque sí indicó que fue alguien que se acercó a ella a ofrecerle la posibilidad sin habérselo pedido ellla.

“Si le soy honesta, yo pienso que esto me ha sucedido porque mi madre, donde quiera que esté en el cielo me lo mandó, porque la persona que me puso el parole me vino del cielo, yo no se lo pedí. Fue una persona que vino solo a mí y me dijo: ‘Yo quiero apoyarte en tu vida, tú no puedes seguir sufriendo como estás sufriendo y realmente en dos días tuve la oportunidad de ser positivo el parole", dijo.

A sus colegas artistas que en Cuba no se atreven a pronunciarse sobre el régimen, La Diosa les recomendó que pierdan el miedo y no se callen.

“Cuando callan pierden los años de su vida. No triunfan, no avanzan, viven en el churre, no crecen, no tienen absolutamente nada. Que pierdan el miedo porque no los lleva a ninguna parte", aseguró.

En el segmento final de sus declaraciones, La Diosa se mostró muy conmovida al referirse a la parte del pueblo cubano que dejó en la isla.

“Seré viejita, pasarán los años, si no pude trabajar para ustedes sé que ya no lo podré hacer más nunca, pero que sepan que yo los tengo en mi corazón, que lo sepan”, concluyó.

Dianelys Alfonso Cartaya arribó pasadas las 4 de la tarde de este 27 de enero a Miami en compañía de su esposo, el productor musical conocido como “Rey Mago” y la pequeña hija de ambos, Reychel.

La intérprete de "Ya no me llores" publicó imágenes en sus historias de Instagram en las que se les vio caminando por un túnel del Aeropuerto Internacional José Martí hacia el avión de American y luego otra de ellos saliendo del avión una vez que arribaron a territorio estadounidense.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.