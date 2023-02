Cubana llora la muerte de su padre asesinado en La Habana para robarle el auto

La cubana Leyanis Bobadilla lamentó en las redes sociales la muerte de su padre quien fue asesinado en La Habana para robarle su auto.

“Mi vida se me ha acabado hoy me le arrebataron la vida a mi padre para quitarle el carro aquí en la Habana Cuba asesinos mataron a mi padre para quitarle el carro”, escribió la mujer en un desgarrador post de Facebook, donde incluyo fotos suyas con su padre, cuyo nombre no ha trascendido.

“Me arrebataron a mi héroe, mi guía, mi rey, me lo mataron a mi papito por robarle un carro de mierdaaaa, qué dolor, no puedo superar esto”, dijo en otro post.

Cientos de amigos y conocidos lamentaron el hecho, intentaron consolar a la mujer, y pidieron que la justicia caiga sobre los asesinos.

“Dios mío, cuánta violencia hay en este país, hasta cuando vamos a estar sufriendo por los delincuentes y asesinos, me uno a tu dolor, Leyu, que tu papá descanse en paz y espero que se haga justicia”, escribió una amiga.

Según se puede inferir de las publicaciones, el padre de Leyanis deja al morir además otro hijo, así como una esposa.

El pasado 16 de enero, una cubana, madre de dos hijos, fue asesinada en el barrio Mulgoba, en el habanero municipio Boyeros, para quitarle el bolso; según reportes en redes sociales confirmados por varias fuentes.

“Hoy llegando al trabajo me encontré con la triste noticia de que habían apuñalado anoche a una mujer familia de una compañera de trabajo camino a su casa, para quitarle el bolso”, indicó en el grupo de Facebook Barrio de Mulgoba la internauta Maritza Céspedes.

La dirección donde asesinaron a la víctima es Calle Jardín y final, un callejón que va de la Calzada de Managua hasta Mulgoba, pasando por el reparto Villanueva. Según atestiguan vecinos de la zona, el crimen ocurrió sobre las 7 de la noche, cuando la víctima regresaba del trabajo.

En diciembre pasado, un terrible crimen ocurrió en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara, donde un anciano que se dedicaba a transportar personas en un carretón de caballos fue asesinado para robarle el animal.

La víctima se nombraba Osvaldo, pero era conocido por todos como Coronel, y siempre se dedicó a esa actividad para vivir.

Ese mismo mes, Braulio Sergio La O Abreu, un anciano cubano residente en Camagüey, fue asesinado para robarle una motorina, dinero y un teléfono celular.