La Diosa comparte emotivo video de la despedida de su hermano en Cuba: "El dolor más grande fue dejarlo"

La cantante cubana La Diosa compartió un emotivo video de su hermano y dijo que dejarlo en la isla fue lo más difícil de haber tomado la decisión de radicarse en Miami.

"Hoy quiero enseñarles este video, el dolor más grande fue dejar a mi hermano y a una tía que quiero mucho, cuando vean este video se darán cuenta de que para lograr hacer mi carrera, también tuve que pasar por esto y deshacerme de todo, para lograr mis sueños, este dolor solo lo llevo por dentro aunque sonría, no tengo nada que demostrar yo ya demostré, yo ya sufrí, yo ya lloré. Y solo quería cantar", escribió la cantante junto al clip en sus redes.

Su hermano padece trastornos mentales y la artista y su fallecida madre batallaron incansablemente con su estado de salud, la falta de medicamentos y de atención y ayuda a este tipo de situaciones.

"No tuve el valor de decirle que su mamá está en el cielo", confesó La Diosa, cuya madre falleció en agosto de 2021.

En el video, la cantante le está diciendo que ella, Rey El Mago y los niños se van del país, y ambos rompen a llorar, aunque ella intenta consolarlo diciéndole que su tía y su hija seguirán visitándolo y que ella lo quiere mucho.

La cantante pidió a los trabajadores de la institución donde se encuentra su hermano en este momento, que tuvieran compasión con ella y le permitieran de vez en cuando hablar con él por videollamada.

La Diosa recibió montones de mensajes de apoyo de sus seguidores y varios compartieron experiencias similares del dolor de separarse de sus seres queridos.

Durante los primeros tiempos de la pandemia de coronavirus, La Diosa y su familia atravesaron una delicada situación con el hermano de la cantante porque su medicación estaba en falta, lo cual descompensó su estado, se puso agresivo y difícil de controlar y ninguna institución lo quería admitir y tratar porque no tenía carnet de identidad, pero no podían tramitárselo por el cierre de las oficinas para estos trámites debido al confinamiento.

"Yo tengo un hermano de 53 años y llevo meses como loca viendo qué puedo hacer. Mi hermano está demente, en una casa encerrado, agresivo, y estoy buscando dónde lo voy a internar y no puedo lograr nada porque todo está cerrado. Eso conlleva a que mi madre ande todos los días con la presión arterial alta, porque ese es su hijo, en esas condiciones, sin medicación.

"No quieren darle nada por no tener carnet. Él sale desnudo para la calle, está agresivo, y no puedo internarlo por los papeles y llevo meses en esto", denunció desesperada la cantante.