La Diosa explota de nuevo: ¡Tengo 200 dólares listos para comprar arroz y no hay!

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida popularmente como La Diosa de Cuba, se expresó en redes sociales sobre la difícil situación que atraviesa la isla en cuanto a la escasez de alimentos y destacó igualmente problemas del sistema de salud, que de continuo el régimen presenta como uno de sus baluartes.

En una trasmisión directa por Youtube, La Diosa explicó que tuvo que recurrir a esta plataforma debido a que en Facebook fue bloqueada “por culpa de las ciberclarias”. Al comienzo del video, se pronuncia en torno al tema del joven influencer de 17 años, apodado El Kende de Cayo Hueso, quien fuera detenido en La Habana mientras filmaba en una azotea un material para su canal.

“No entiendo por qué este muchachito, El Kende, está preso por grabar un video en una azotea. ¿Por qué no tomaron medidas con Paula (hija de Edith Massola) con Diván y la hermana de Diván?”, preguntó La Diosa, refiriéndose a las conocidas imágenes virales de la niña que recomienda tener un “amigo” coronel para tener acceso a las playas cubanas en medio de las restricciones por el coronavirus.

“Por qué razón la medida con este muchachito que a fin de cuentas le puedes poner una multa. Son jóvenes que después se hacen talco, que se desvían. Que le pongan una multa si, total, el miércoles ya van a abrir todo, por qué meterlo preso”, comentó la artista en su trasmisión, aludiendo a la entrada de la capital en la primera fase pos-pandemia.

“Un muchacho que es un niño, un chiquillo, que tiene ahora que conocer las prisiones como si fuera un delincuente, un asesino o un ladrón. Para qué llegar ahí, a ese extremo. Quiero que alguien me explique realmente”, exigió.

Minutos después, hace referencia a la directa de un presunto policía en redes sociales donde este amenaza con golpear a aquellos que “difaman” de Cuba, diciendo que en la isla no hay alimentos ni medicamentos y su gobernante, Miguel Díaz-Canel, no se preocupa por el pueblo.

“Lo primero que debe hacer es plancharse la ropa, parece que salió de un tinajón de Camagüey. Mire, policía, yo tengo $200 dólares listos para comprar arroz y no hay. Dime qué vas a hacer, dónde me vas a meter”, lo desafía La Diosa. “Yo quiero comprar arroz y tengo el dinero. ¿Dónde hay?”, insistió.

“Quiero saber si tú comes eucalipto, hojas de guayaba, cucarachas, qué es lo que comes. Vamos a hablar de la salud, yo tengo un hermano de 53 años y llevo meses como loca viendo qué puedo hacer. Mi hermano está demente, en una casa encerrado, agresivo, y estoy buscando dónde lo voy a internar y no puedo lograr nada porque todo está cerrado”, señaló.

Según La Diosa, su hermano no tiene el carnet de identidad y nadie quiere hacerle los papeles por la falta del documento.

“Eso conlleva a que mi madre ande todos los días con la presión arterial alta, porque ese es su hijo, en esas condiciones, sin medicación. No quieren darle nada por no tener carnet”, denunció. “Él sale desnudo para la calle, está agresivo, y no puedo internarlo por los papeles y llevo meses en esto”, contó.

“Mi madre tiene un problema serio y debe operarse, pero no quiere hacerlo mientras mi hermano esté en esa situación, hasta que no vea que lo cuidan, que lo medican”, expuso. “A la asistente social no la encuentro, no aparece”, dijo más adelante.

En una transmisión anterior, La Diosa arremetió contra el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, por haber perdido dinero con sus servicios. Después explicó que aparentemente el problema se había resuelto.

“Me arreglaron todo, ya no me están robando. ETECSA, como tú sabes. Con La Diosa no se juega, porque tú sabes que te pongo el dedo. Ellos saben cantidad, estoy haciendo cada 30 minutos y no me roban ni un peso, porque saben que voy a donde tenga que ir, porque no creo en nada, ni en mi madre que me parió”, dijo.