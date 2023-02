Otaola responde a El Taiger tras propuesta de entrevista en su programa

El presentador cubano Alexander Otaola dejó claro al reguetonero El Taiger que nunca lo invitaría a sus programas en el rancho, luego de que este lo retara con una entrevista.

El intérprete de "La Historia" pidió al presentador durante una directa que lo invitara a "ese programa tuyo de bajos recursos" y aclaró que no lo iba a ofender ni a agredir porque "yo soy una persona extremadamente inteligente".

"Tú no vas a venir aquí porque yo soy el dueño de la propiedad, y yo no me relaciono con mierdascas como tú, porque mi Mañanero es un programa de despertar para que la gente la pase bien", respondió el presentador.

"Tú no vas a venir nunca a este programa, nunca, porque el dueño del programa así lo ha decidido, yo no te tengo que entrevistar, yo sé ya la porquería que tú eres", sentenció Otaola.

En la directa también El Taiger dijo que Otaola no era una persona inteligente, sino "ventajista".

"Si tú fueras inteligente tú estarías trabajando en Univisión", dijo el reguetonero.

El presentador cubano espetó que su programa tiene "más rating que Univisión" y que gracias a tener su propio show "no tenemos que responder a las políticas absurdas de Univisión".

"Trata de producir, de hacer algo tuyo, de mostrar tu talento, de crear una sonoridad, un estilo, trata de gustarle a alguien", le aconsejó Otaola a El Taiger.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.