El Taiger comparte con Yomil y Alexander Abreu en La Habana

El cantante cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, más conocido como El Taiger, se encuentra de regreso en Cuba, y no ha desaprovechado la oportunidad para reencontrarse con colegas de la música, entre los que se cuentan Yomil Hidalgo y Alexander Abreu.

Así quedó plasmado en redes sociales, tanto del intérprete como de las personas que visitó.

Un ambiente desenfadado, al parecer la entrada de una casa, fue lo que trasmitió la instantánea tomada junto a Yomil, quien dijo quererlo mucho y enviarle “buenas vibras siempre”.

Divertido, pareció ser, el momento en que compartió con Alexander Abreu y con Lex White, inmortalizado en un video en el que todos ríen sin parar.

Igualmente, apareció con una joven figura del género reparto en Cuba, Drayoan Linares, conocido en redes como es_eldray, a quien el Taiger le dijo: “No te voy a dar más luz, que yo no soy un farol”.

Con el reguetonero cubano Oniel Bebeshito también se dejó ver en esta visita a la isla.

Captura de pantalla/Instagram/el_taiger

No faltó, el momento de respeto y recordación hacia su fallecida madre, a cuya tumba llevó un gran ramo de rosas blancas.

“La mejor del mundo mi gorda bella. Sin fallarte, sin alejarme, sin olvidarme que soy el mejor no por lo que he logrado, si no porque soy tu hijo”, escribió en su perfil.

Momento destacado fue un video y varias fotos con su abuela, en el que se le ve disfrutar de la señora que vestía una gran chaqueta de camuflaje.

“El aguaje mío es este, yo aquí es donde verdaderamente vivo ambiente”, plasmó.

En un video publicado hace pocos días, el cantante incluyó imágenes con su hija, a la que vemos abrazarle junto a un auto de la marca Mercedes, con el que también posaron en otra instantánea.