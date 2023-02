Patrulla Fronteriza de EE.UU. detiene a 29 balseros cubanos tras arribar a cayo de Florida

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 29 balseros cubanos luego de desembarcar en uno de los Cayos de Florida este viernes.

De acuerdo con el anuncio hecho en Twitter por el jefe del Sector de Miami, Walter N. Slosar, los agentes respondieron a un desembarco de migrantes y hallaron a los indocumentados cubanos después de una búsqueda exhaustiva.

También en esta jornada un grupo de 28 personas fueron puestas a disposición de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas (RBDF) después de dos operaciones de rescates de balseros frente a islas de Bahamas y una presunta empresa de contrabando frente a Haulover Inlet, una ensenada artificial que conecta la bahía de Biscayne con el océano Atlántico.

"A los contrabandistas no les importa si tus seres queridos viven, mueren, solo les importa el dinero", expresaron las autoridades de la Guardia Costera.

El descomunal flujo de cubanos que persiguen llegar a EE.UU. por vía marítima -que ha marcado un récord histórico- no es frenado con las advertencias constantes de las autoridades estadounidenses que buscan desalentar la emigración ilegal insistiendo en el peligro que representar atravesar el Estrecho de Florida, ni con las nuevas medidas para reforzar el patrullaje costero y evitar la llegada de migrantes.

Desde el 1 de octubre pasado, cuando comenzó el año fiscal 2023 (FY2023), ya van casi 4,500 migrantes que arriban a las costas del sur de Florida, según datos oficiales.

En estos meses, los agentes han respondido a 246 desembarcos de balseros, en su mayoría cubanos y haitianos, y se han encontrado con miles de migrantes en el sector de Miami.

El flujo constante de balseros que logran tocar tierra estadounidense, además, se suma a los más de 5,528 cubanos que han sido interceptados desde el inicio del FY2023 en el mar.

Los desembarcos ilegales continúan pese a que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha repetido que si no se acogen a las vías legales no podrán permanecer en Estados Unidos y no serán considerados para recibir el parole humanitario, promovido por la nueva política migratoria de Biden para frenar la llegada de indocumentados.