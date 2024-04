Embarcación con 14 balseros cubanos toca tierra en Florida

Al menos 14 migrantes cubanos tocaron tierra en la mañana de este jueves en los Cayos de Florida a bordo de una embarcación rústica, informó el jefe de la Patrulla Fronteriza en el Sector Miami, Samuel Briggs II.

El funcionario dijo que los migrantes llegaron a Tavernier, cerca de Cayo Hueso e Islamorada, hoy temprano. Según la imagen publicada en su cuenta de X se trató de un bote rústico de metal con una vela de saco.

"Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el sector de Miami, junto con agencias asociadas, respondieron a un desembarco de migrantes en los Cayos de Florida. 14 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal luego de llegar en una embarcación rústica", precisó.

Los balseros podrían ser repatriados a Cuba en los próximos días, como ha pasado con los migrantes que han llegado a tierras estadounidenses por vía marítima en los últimos meses.

Esto antes no ocurría con los migrantes que tocaban tierra en Estados Unidos, los cuales eran procesados y finalmente admitidos en el país. Ahora son sometidos a severas entrevistas de miedo creíble y deportados.

En una entrevista con CiberCuba, el abogado Willy Allen, experto en Inmigración, dijo que el gobierno estadounidense ha incrementado el rigor de las entrevistas de miedo creíble a quienes son interceptados en balsas intentando tocar tierra.

Explicó que el Gobierno de los Estados Unidos "no quiere tener un éxito masivo de llegadas por mar" y esto pasa, añadió, porque ellos "estudian la historia" y no olvidan que Jimmy Carter perdió su reelección en 1980, frente a Ronald Reagan, en parte, "porque permitió el Mariel" y esto "le creó un problema muy grande a él".

También a Bill Clinton, que en ese momento era gobernador de Arkansas. Eso explica lo que hizo más tarde con los balseros. "No los recibió. Los mandó a recoger y los mandó a Panamá y Guantánamo".

A pesar de esta situación los viajes de balseros no se detienen. En marzo pasado el crucero más grande del mundo, el 'Icon of the Seas' (Icono de los mares), rescató a 14 cubanos en alta mar y los llevó hacia Honduras.