Feminicidio en Camagüey: Adolescente de 17 años asesinada en estación policial

Leidy Bacallao, una joven adolescente de 17 años, fue asesinada a machetazos en una estación de policía del poblado Camalote, en el municipio camagüeyano de Nuevitas, supuestamente por un hombre con quien la víctima había mantenido una relación sentimental.

El crimen feminicida sucedió el pasado viernes luego de que la joven corriera a refugiarse a la estación de policía del poblado, donde el agresor la asesinó, según aseguró a Cibercuba una fuente cercana a la familia.

El presunto asesino fue identificado como por Elesván Hidalgo, de unos 50 años y con un largo historial de antecedentes penales. De acuerdo con reportes locales, se dedicaba a la producción agrícola en la comunidad.

Asimismo, el agresor asesinó a la joven en presencia de la policía, quien intervino ya cuando era muy tarde.

Por su parte, la denuncia compartida en las redes por el usuario Alpidio Leyva presenta una versión similar de los sucesos y enfatiza en que el agresor tenía un historial de violencia machista.

“Aquí en Camalote, un sujeto expresidiario (...) quien acostumbraba al abuso y maltratos a las mujeres (...) en muchas ocasiones fue denunciado por abusar de la mujeres y la policía nunca hizo nada contra él, todos decían que tenía a la policía comprada... este sujeto nombrado Lesban Hidalgo, procedente de la curva de Peña Camalote tuvo una relación con la víctima, menor de 17 años, cumplidos hace poco", relató la denuncia.

La denuncia difundida por Leyva agrega que los padres de la víctima no aceptaban la relación considerando la forma de vida que mantenía el agresor, y dijo que la muchacha había decidido romper con él, pues en unos días su papá la reclamó y se la llevaría a Estados Unidos.

Facebook / Revolico Camalote

“En la noche de anoche había fiesta en Camalote, donde ella fue con sus compañeros. Fiesta en que este asesino también estaba. A las 12 de la noche el comenzó a querer abusar de Leidy Bacallao, que es la víctima. Él la amenaza a muerte, ella salió corriendo para el sector de la policía pidiendo auxilio. Él entra y le dijo a la policía ‘mátenme porque la voy a matar’. No hicieron nada, le dio un machetazo, luego le dio otro que la pico a la mitad, y no hicieron nada para salvar a esa niña.

En la denuncia se asegura que un policía llamado Alberto Nápoles disparó por la espalda al asesino, quien se encuentra hospitalizado.

Comentarios a la denuncia difundida por Leyva, confirman el horror de los sucesos que han estremecido a la comunidad de Camalote, así como el malestar ante la actuación de la policía.

“Los veía juntos y pensaba que era su papá. El amor no tiene edad y nadie se puede meter en eso, pero, dios mío, qué triste. Ese hombre es un loco, nada bueno que decir sobre él, que dios me perdone, pero espero que no salga con vida de ese hospital, o peor que quedé de algún modo que pueda pagar el daño tan grande que hizo. Repugnante, mi más sentido pésame a su familia, más a su mamá, que la vi devastada”, comentó la usuaria Jessica Reyes.

“Soy de Camalote y amigo de la niñez de esa familia, y me siento perturbado cuando cosas como estas suceden, pudiendo ser evitadas por los órganos de la policía, que desgraciadamente están en cosas que no debían y para lo que están no lo hacen (cuidar al ciudadano). Pienso que lo que allí sucedió fue cobardía de los agentes que estaban presentes, por no actuar conociendo al sujeto que tenían delante”, aseguró el usuario Alexis Galeano.

Un total de 34 mujeres fueron víctimas de feminicidios en Cuba en 2022, una cifra que casi iguala la de 2021, cuando ascendieron a 36.

Un informe del Observatorio de Violencia de Género de la revista Alas Tensas precisa que la mayoría de esos hechos violentos contra la mujer se produjeron en La Habana, donde ocurrieron ocho de ellos, mientras que en Camagüey y Matanzas se reportaron cinco.