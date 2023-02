Cinco cubanos van por los Grammy en la Crypto.com Arena de Los Ángeles

Cinco artistas cubanos van este domingo por los Grammy en la ceremonia que se realizara en la reconocida Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Cimafunk, Camila Cabello, Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval y Arturo O'Farrill podrían alzarse con un Grammy en esta 65 edición de los premios que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

“Buenos días mis hermanos y hermanas; lo crean o no, estoy un poco nervioso por los Grammys hoy; a mi edad, ganar significa más que cuando era joven; por favor oren para que gane”, comentó en Facebook este domingo Arturo Sandoval.<

En la víspera Arturo O'Farrill dijo en su Facebook que “esta semana estamos celebrando nuestra nominación al Grammy por ‘Fandango en el muro de Nueva York’”.

También el músico Paquito D'Rivera difundió una historia en su Instagram en la que recuerda que ha ganado cinco Grammy en las 15 veces que ha sido nominado, además de otros nueve Grammy Latinos en 13 nominaciones.

El Alimento, disco del cantante y compositor autodidacta Cimafunk, está nominado en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. En un video sobre los nominados el músico cubano dijo que estaba supercontento y feliz con esta noticia.

El exitazo “Bam Bam” de la cubana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran, lanzado en marzo de 2022, les mereció a ambos el estar incluidos en la categoría Mejor Actuación de Dúo/Grupo de Pop.

Captura Instagram/Paquito D'Rivera

El veterano trompetista cubano Arturo Sandoval irá por su décimo Grammy al estar nominado en el apartado Mejor Álbum de Jazz Latino por su disco Rhythm & Soul.

El músico de origen cubano Arturo O'Farrill repite por tercer año consecutivo en la lista de nominados en esa misma categoría, esta vez con el álbum Fandango At The Wall In New York junto a su banda The Afro Latin Jazz Orchestra, junto a The Congra Patria Son Jarocho Collective.

De ganar en esta edición, sería el sexto Grammy que O'Farrill se lleva a casa y el cuarto como Mejor Álbum de Jazz Latino.

Paquito D'Rivera también está entre los nominados a Mejor Composición Instrumental por "African Tales", obra original que compuso para los músicos Tasha Warren y Dave Eggar. El clarinetista y saxofonista cubano, ganador de 15 Grammys,también está entre los nominados apor "African Tales", obra original que compuso para los músicos Tasha Warren y Dave Eggar.

Otro de los cubanos que ve recompensado su trabajo como compositor en estas nominaciones de la Academia es Lenier Mesa, pues el disco de Marc Anthony Pa'llá Voy, para el cual escribió varios temas, está postulado en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino.

Igualmente, el músico cubano José Antonio Méndez Padrón y la Orquesta del Liceo de La Habana están vinculados a la nominación del compositor alemán Christoph Franke en el apartado Productor del Año, por Mozart y Mambo: Cuban Dances, producción de música clásica en la que además de los artistas cubanos participa la estadounidense Sarah Willis.

Hasta el momento la ceremonia será transmitida a través de la cadena de televisión CBS y en la plataforma streaming Paramount+. Los presentadores y artistas invitados a la gala de premiaciones se anunciarán próximamente.

