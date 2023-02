Comunistas cubanos se atrincheran: "¿Quién dijo que democracia significa multipartidismo?"

El Partido Comunista de Cuba (PCC) se defendió de las críticas a las nominaciones de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular argumentando que democracia no significa multipartidismo.

A través de Granma, órgano oficial del comité central del PCC, afirmaron que el multipartidismo es "una fragmentación de las fuerzas políticas de la nación, con un fin supremo: disputar el poder".

"La democracia que no hay en Cuba es la que practica la sociedad del capital, la del imperio del dinero y la influencia, la que pretende imponerse a todos los países, sin considerar su historia, tradiciones y organización social y política", dijo el medio oficialista.

Aunque el PCC insiste en defender la "democracia" cubana apelando a un sistema electoral que, según ellos, favorece el acceso del pueblo al poder, su sistema de partido único no permite a individuos no adscritos a ese partido optar por una representación distinta.

Según el texto, la esencia de la democracia en el país "radica en la participación ciudadana, en el derecho de todas las personas a tomar parte en la construcción económica, política y social de la nación", cuando no hay una participación ciudadana real ni directa en la toma de decisiones en los distintos ámbitos.

Según la definición que ofrece Wikipedia, además, dentro de ese partido hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, debe organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas, o al menos de la mayor parte de las mismas permitidas por el Estado.

En las "democracias populares" a las cuales Cuba dice pertenecer, el Estado controla y restringe la libertad de expresión y de prensa

En los medios oficialistas que se hicieron eco de las nominaciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular, no fueron pocos los cubanos que arremetieron contra el sistema cubano.

Captura de Facebook / Cubadebate

"Es sencillo. Los partidos políticos representan a sectores del pueblo, en cuba hay 700 mil militantes del PCC y hay 10 millones 300 mil personas que no pertenecen a ningún partido, por lo tanto no están representados en el gobierno. Si el PCC no me representa no tengo por qué votar por un partido al que no pertenezco. Cuando una minoría impone su criterio a las mayorías, se habla de dictadura. ¿Así o más claro?", dijo un internauta.

Otros, además, reconocieron que no puede haber democracia en un país donde el derecho de asociación solo puede ser ejercido por los simpatizantes del gobierno e insistieron en eso que pretender nombrar como "otra democracia" es una dictadura.

Este domingo, el general Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel fueron nominados como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Una sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de II Frente, en el oriente del país, postuló a Castro; mientras que Díaz-Canel fue nominado en la Asamblea Municipal en Santa Clara.

El gobernante cubano era parte de las ocho propuestas de representantes de esa demarcación del centro del país, en la que resultó electo candidato a la próxima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Este paso de nominación de candidatos forma parte del proceso electoral vigente en Cuba y del cual saldrá el Consejo de Estado y toda la estructura de gobierno del país, ratificándose o no a Miguel Díaz-Canel como presidente del país; aunque la Federación de Mujeres Cubanas ya se encargó de nominarlo como candidato.