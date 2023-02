Una joven cubana se encuentra desaparecida en México desde finales de enero, según denuncia de familiares y amigos en redes sociales y en medios cubanos.

“Estamos muy preocupados y desesperados. Por favor si saben algo que pueda ayudar a encontrarla avisen al teléfono 58729443 en caso de que no puedan ir a las autoridades en México”, refirió este lunes en Facebook Lisandra Rodríguez, quien apuntó que la cubana Dayrelis Fuentes Martínez, de 24 años, fue vista por última vez el 27 de enero último en la colonia San Juan de Tepeji del Río, en Hidalgo.

También su mamá, Ada Martínez Díaz, denunció este martes en el portal informativo Cubanet la desaparición de su hija Dayrelis, quien estaba en México desde el 29 de julio de 2022, invitada por su expareja, el ciudadano mexicano Rodolfo Arciniega Rossano.

Captura Facebook/ Lisandra Rodríguez

Martínez Díaz comentó al citado medio que el 28 de enero último ella le escribió a su hija y esta le respondió que le escribiría después si la dejaban, porque “estoy en inmigración”.

Asimismo, contó que las hermanas de Dayrelis viven en México y también han intentado localizarla, que han llamado a las oficinas del Instituto de Nacional de Migración de Pachuca y no aparece registrada ni allí ni en ninguna comisaría. Tampoco la embajada cubana sabe de ella.

Según refirió la madre, ellos creen que su expareja mexicana es quien la está privando de su libertad.

Sus sospechas se basan, dijo, en confesiones de la propia Dayrelis sobre su relación con esa persona después que terminaron.

Apuntó, que su hija le contó que cuando ella terminó su relación con Arciniega Rossano, él le pagó a una persona “para que le hiciera cosas, para que la persiguiera”, además de que también cortó todo tipo de comunicación con ella, tras la separación con su hija.

“Nosotras pensamos que la tiene él, porque la estaba buscando. Le estaba pagando a una gente para eso. Me contó también que un día caminando por la calle la paró la policía y se la llevó. Me dijeron que le habían puesto marihuana”, declaró, además, Martínez Díaz, quien contó que conocidos suyos le aseguraron que él sobornó a la policía para poder secuestrar a su hija con total impunidad.

“Estoy desesperada. Me voy a volver loca. Hace muchos días ya. Y yo no puedo ir a México porque no tengo ni pasaporte”, dijo la desesperada madre, quien pidió queden “con ese hombre” para saber que su hija está viva.

Reiteró, además, que su familia agradece cualquier información que les puedan brindar.

En el contexto de la crisis de migrantes cubanos, también se han conocido otros casos de desapariciones de mujeres de la isla en México.

En abril de 2022, se conoció el caso de la desaparición de la joven cubana Yanisley Pérez Jairo, de 33 años y residente en el Reparto Vélez, en Pinar del Río, tras un mes sin que sus familiares y amigos recibieran noticias suyas desde México, donde se encontraba en una travesía migratoria.

Este lunes se conoció que 872 cubanos solicitaron refugio en México durante enero último, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y que los residentes en la isla fueron la cuarta nacionalidad que más peticiones de refugio hizo por detrás de Haití (4,305), Honduras (2,837) y Venezuela (1337).

Sin embargo, aún hay más de tres mil inmigrantes cubanos en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, esperando recibir su permiso de tránsito por el país para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.