Tiroteo masivo en Universidad Estatal de Míchigan deja tres muertos y cinco heridos

Fachada de la universidad e imagen del sospechoso Foto © Wikimedia Commons - Twitter / MSU Police and Public Safety

Un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Míchigan dejó este lunes un saldo de tres muertos y cinco heridos graves, situación que obligó a cancelar las actividades del campus por 48 horas.

El sospechoso del tiroteo, de unos 43 años de edad, fue encontrado muerto fuera de la universidad, según informó la policía del campus en Twitter, poco después de difundir imágenes captadas por cámaras de seguridad.

“Parece que el sospechoso ha muerto por la herida de un disparo autoinfligido. Se ha confirmado que ha fallecido”, ha dicho Chris Rozman, subjefe interino del departamento de policía. “Esto realmente ha sido una pesadilla que estamos viviendo esta noche”, dijo Rozman. “Nos sentimos aliviados de no tener más una amenaza activa en el campus, mientras nos damos cuenta de que habrá mucho que curar después de esto”.

El tiroteo comenzó pasadas las 8:15 p.m. (hora local) en el Berkey Hall, un edificio académico y un par de horas después estaba asegurada la zona.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del atacante ni de las víctimas, y aunque se desconoce el motivo que llevóa perpetrar el crimen, se aseguró que no hay más personas implicadas y el sospechoso no está relacionado con la universidad.

La Universidad Estatal de Míchigan tiene unos 50 mil estudiantes. East Lansing está a unos 145 kilómetros al noroeste de Detroit. El auditorio del instituto, donde el lunes por la noche se celebraba una reunión del consejo escolar, fue cerrado y la policía impidió que la gente saliera, según informó el Lansing State Journal.

El tiroteo masivo de este lunes suma más víctimas a las decenas que ya existen en Estados Unidos en lo que va de año, según datos de Gun Violence Archive.

Esta plataforma contabilizó en 2022 cerca de 650 tiroteos masivos, en los que cuatro personas o más son asesinadas, excluyendo al tirador.