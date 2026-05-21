Cuatro cubanos detenidos tras balear a cantante, también cubano, en Cancún

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Cuatro ciudadanos cubanos fueron detenidos en Cancún, México, por su presunta participación en el ataque armado que dejó gravemente herido a un cantante también cubano, en un caso que ha causado conmoción entre migrantes de la isla residentes en esa ciudad turística.

De acuerdo con Caribe Peninsular, los arrestados fueron identificados como Luis “N”, Rubén “N”, Enrique “N” y Jasiel “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones sobre el tiroteo ocurrido en la Supermanzana 23, una zona señalada por vecinos por el incremento de hechos violentos.

Según reportes de medios locales, las autoridades lograron ubicar a los sospechosos dentro del hotel Palmas, presuntamente después de que huyeran tras la agresión armada.

Captura de Facebook/Quintana Roo a Fondo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron casquillos percutidos y comenzaron a revisar cámaras de vigilancia para reconstruir cómo ocurrió el ataque y determinar el grado de responsabilidad de cada detenido.

La víctima fue identificada como Willy “N”, un cubano de 29 años que, de acuerdo con reportes preliminares, trabaja como cantante en bares de Cancún.

El joven recibió al menos nueve impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluidos el tórax, piernas, brazo y la ingle, durante la madrugada de este jueves cerca del hotel Batab.

Vecinos del sector alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que activó un operativo de “código rojo”. Policías municipales encontraron al cantante tendido sobre la vía pública y gravemente herido, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Antes de ser ingresado, Willy alcanzó a declarar que fue interceptado por cuatro sujetos cuando caminaba por la zona y que aparentemente intentaron asaltarlo.

Su estado de salud fue reportado como grave y con pronóstico reservado.

Hasta el cierre de esta nota ni la policía de Cancún, ni la Fiscalía de Quintana Roo han emitido declaraciones ni una ficha con los detenidos.

El caso ha vuelto a poner el foco sobre la inseguridad en áreas de Cancún donde reside una importante comunidad cubana. Habitantes de la Supermanzana 23 aseguran que en las últimas semanas se han registrado varios episodios violentos que mantienen atemorizados a vecinos y comerciantes.