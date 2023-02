Gerard Piqué menciona a Shakira por primera vez en una entrevista tras su ruptura

Han pasado ocho meses desde que Gerard Piqué y Shakira hicieron pública su separación. Y en este tiempo, el exfutbolista había evitado mencionar a su ex en todas las intervenciones, declaraciones y entrevistas que ha hecho. Hasta ahora.

El empresario de 35 años se ha referido a la madre de sus dos hijos por primera vez desde su ruptura en una entrevista que concedió al tiktoker irlandés John Nellis. Con él, se ha sincerado sobre los difíciles momentos que vivió tras su separación de la cantante colombiana e incluso la llega a mencionar durante la conversación.

En una faceta más seria de la que tiene acostumbrados a todos, Piqué confesó que no vio ningún partido del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, excepto la final. "Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo", dijo.

Pero lo más sorprendente es cuando menciona a Shakira de forma casual y espontánea. Fue cuando el tiktoker le preguntó por quién era la persona más famosa que tenía guardada en la agenda del móvil.

"Quizás diría que Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella", respondió el exdefensa del Barcelona. "Estoy pensando en seguidores de Instagram. Si es alguien que no sea relacionado con fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo", agregó.

Recordamos que la expareja tiene una tensa relación desde su separación. Ambos evitan acercarse el uno al otro cuando les toca coincidir en el mismo lugar y la de Barranquilla le dedicó varias canciones a su ex en las que no le deja muy bien parado. A todo esto ha respondido Piqué con indirectas y hasta burlas, como cuando apareció con un Twingo o un Casio en diferentes eventos.

Estas palabras de Piqué se hacen públicas poco después de que hablase de su novia Clara Chía durante una charla de la Kings League en la que participó. Cuando sus colegas le preguntaron por el look que llevaba, el exdeportista reconoció que es su pareja quien le elige la ropa. "Voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella. Soy una marioneta", dijo.

Aquí, la entrevista completa a Piqué:

