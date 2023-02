Viuda de cubano atropellado mortalmente en Hialeah pide al responsable que se entregue: "No tiene corazón"

Sarai Acosta, viuda de un cubano de 38 años fallecido en un caso de atropello y fuga en la ciudad de Hialeah, en Miami-Dade, está desconsolada y pide al responsable, a quien califica de “asesino”, que se entregue a las autoridades.

Todo sucedió sobre las siete de la tarde del martes 7 de febrero cuando iban a visitar al abuelo de Sarai, quien estaba ingresado en el hospital Palmetto.

Pablo Yunier Rodríguez primero dejó a su esposa en el hospital y tras estacionar el auto al otro lado de la calle, intentó cruzar la calle 68 y la 21 court del oeste de Hialeah, y fue ahí donde fue atropellado mortalmente por un conductor que se dio a la fuga.

“Estoy muy mal, la verdad. Pido que lo encuentren. Lo dejaron tirado y se fueron. Tal vez si se hubieran quedado se hubiera salvado”, dijo entre lágrimas la mujer en declaraciones a America Tevé.

Acosta, de 32 años, madre de un niño de 12 años y embarazada de ocho meses, no entiende cómo alguien puede atropellar a una persona y dejarla tirada en mitad de la calle.

“Esa persona es un asesino y no tiene corazón ninguno. Porque tú no matas a una persona y la dejas tirada. Tenía que haberse quedado. No tiene corazón”, añadió la cubana, rota de dolor.

“Mi marido era muy buen esposo, a mí no me faltaba nada al lado de él. Todo el que lo conoció sabe que era una gran persona. Pido justicia por su muerte. Esto no puede quedar impune”, reiteró.

“¿Cómo yo le explico a mi hijo que pasó una persona y que lo arrolló y lo dejó? ¿Cómo un niño entiende y asimila eso? Un niño que estaba tan apegado a su papá”, lamentó.

Miriam Hernández, madre de Sarai y quien ha quedado como único apoyo de su hija, también pide al responsable que se entregue a las autoridades "porque ha destruido una familia", algo que insiste en que no es justo. ,

La Policía, por su parte, pide ayuda de la comunidad en aras de obtener algún detalle que esclarezca el caso. De momento las autoridades no cuentan ni tan siquiera con una descripción del tipo de vehículo que está involucrado en el atropello.

Jose Torres, portavoz Departamento de Policía de Hialeah, pidió que quien disponga de alguna información, se comunique con el Departamento de Policía de Hialeah al 305-687-2525 o con la Línea de Alto al Crimen del condado de Miami-Dade.