Joven española "en shock" tras ir a urgencias en hospital de Estados Unidos

La joven española Sara Miranda quedó "en shock" tras hacer una visita médica de urgencias en un hospital de Estados Unidos.

"Voy a hablar de lo que es la salud en Estados Unidos, porque la verdad es que yo estoy flipando. Acabo de volver del médico y tengo que contarlo porque estoy en shock", comentó en TikTok la joven, quien es estudiante de intercambio y se encuentra en Colorado.

Explicó que acudió a urgencias porque tenía una infección y se sentía muy mal. Un médico le dijo que le harían un análisis para saber si realmente tenía una infección. El resultado tardó 45 minutos y fue positivo a una infección.

El médico le recetó un antibiótico y le dijo que debía dirigirse al mostrador de información a abonar el costo de la consulta. El precio de la consulta médica fue de $1,656 dólares.

La joven en principio pensó que su seguro médico en Estados Unidos cubriría todo el costo de la consulta, pero no fue así, debe abonar $350 dólares.

"El doctor ni me ha tocado, nada, solo me han hecho una prueba para comprobar lo que yo ya les venía diciendo que tenía", comentó Sara.

"Gracias a Dios tengo un seguro y se supone que me cobran, aquí lo pone, 350 dólares, lo que me sigue pareciendo una pasada... $1,600 dólares. ¿Por qué? No me han hecho nada, es que estoy flipando", reiteraba la estudiante.

Sara aseguró que algunas personas en Estados Unidos le han contado que se endeudan por toda la vida, por hacerse "operaciones que son necesarias", y dijo que en algunos casos "la gente se muere porque no pueden acceder" a los servicios médicos.

El vídeo fue compartido por la anestesióloga Elena Casado y se volvió viral en Twitter, superando el millón de visualizaciones. Ha generado diversas reacciones de usuarios.

"Tenía la opción de ir a un Hospital público y el costo hubiera sido mucho menos o nada. Los servicios médicos privados son caros en todo el mundo, pagas por ir a una instalación de lujo, con servicios de primera calidad, le pagaste al Doctor por los diez años de estudios que superan el medio millón de dólares o más, por la autoridad y conocimientos para darte un diagnóstico, ordenarte laboratorios, medicamentos y seguramente sanarte. Esto es América", respondió una usuaria en Twitter.

Otra persona desde España señaló que "lo que nunca se comenta por parte de estos que dicen vivir en Estados Unidos es que los sueldos allí (los de la clase media) son unas tres veces los de los españoles".

Hace poco otro influencer se quejó de los servicios médicos en Estados Unidos. Dijo que la comida que le daban en el hospital era pésima, y mostró una hamburguesa, seca en su plato.

