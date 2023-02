Al2 El Aldeano y Vico C posan juntos: ¿Colaboración en camino?

Al2 El Aldeano y Vico C

Al2 El Aldeano compartió con sus seguidores en las redes una foto donde se le ve posando con el músico, cantante y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña Luis Armando Lozada Cruz, conocido por su nombre artístico Vico C o el Filósofo.

"Este man Vico C es y será siempre la inspiración de muchos como yo. ¿Quién desea escuchar una canción nuestra, asere? Donde quiera que se encuentren los amo Aldea. Es la cueva", dijo El Aldeano.

Su mensaje ha recibido miles de interacciones en las redes sociales y comentarios de seguidores que esperan con ansias una colaboración musical entre estos dos grandes exponentes del género urbano.

"¡Qué genial este junte! Con Vico C, pionero del rap, conciencia en Puerto Rico y América Latina. Estos temas son los que necesitamos en estos tiempos de guerra interna", dijo una seguidora.

"Si sacan un tema juntos puedo morir en paz. Éxitos", dijo otro fanático de los raperos.

El rapero cubano Marichal también publicó la imagen en sus redes sociales y comentó que mucha gente está rapeando desde hace años, tras haberse sentido inspirados por Vico C, uno de los pioneros en el género urbano, con una larga carrera artística y numerosos éxitos internacionales.

"AL2 El Aldeano y Vico C, asere. ¿Cuánta gente en Cuba está rapeando hace años por culpa del Vico? ¿Cuántos de la nueva generación se inspiraron en Al2? Es un orgullo ver que un rapero cubano que fue marginado por el sistema en Cuba no se detuvo en su sueño y hoy este parado junto a una leyenda como Vico C. ¿Qué falta? ¿Un tema juntos? ¡Eso viene!", comentó Marichal.

La semana pasada Al2 también ocupó titulares en la prensa cuando se conoció que junto a Silvito El Libre pretende lanzar una tiradera contra el reguetonero El Taiger y el pintor Michel Mirabal.

"Atentos al canal de La Cueva que le tenemos un regalito, 14 minutos de tiradera. No andamos creyendo en absolutamente nadie. Ven a Tampa tigresa, te estoy esperando", escribió Al2 en Instagram para anunciar este estreno.

