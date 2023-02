Karol G celebra su cumpleaños presumiendo de curvas desde el Caribe

Karol G está de fiesta por su 32 cumpleaños, una nueva edad a la que llega llena de energía, felicidad y con muchas sorpresas en camino... Junto a sus amigos y seres queridos, la Bichota se encuentra en República Dominicana, donde está pasando estos días de festejo con el mar como testigo y la mejor de las sonrisas.

Precisamente el día de su cumpleaños, la intérprete de "Provenza" les regaló a todos sus seguidores de Instagram dos fotografías en las que aparece con un diminuto bikini verde luciendo su espléndida figura. Imágenes en las que aparece de lo más sonriente en una habitación de la casa en la que se está hospedando en La Romana, en la costa caribeña de República Dominicana.

El mismo escenario en el que la artista celebró dos años atrás su 30 cumpleaños, cuando deleitó a todos con una foto en casi en la misma postura.

Los fans de la cantante se han rendido ante sus encantos y la han obsequiado con más de 6 millones de likes y miles de mensajes de felicitación por su nueva edad. Unas dedicatorias a las que nos sumamos desde CiberCuba: ¡Felicidades Karol G!

Un cumpleaños con amigos

Acompañándola en estas vacaciones están su familia y amigos, entre los que no podía faltar su inseparable aliado musical: el productor Ovy On The Drums, quien le mandó un precioso mensaje a su amiga por su 32 cumpleaños.

"11 años trabajando contigo mi G, palabras sobran... Te amo... que Dios nos de mucha salud y vida para seguir llenando al mundo de buena música !!! Gracias por tanto… Mañana será bonito", escribió el productor junto a algunas fotos de ellos tomadas durante el cumpleaños de la Bichota.

Entre algunos de los éxitos en los que han trabajado juntos son "Tusa", "Mamiii" o "Provenza". ¡Y los que vienen!

Otra artista que no se olvidó del cumpleaños de la cantante colombiana fue Shakira. A través de su cuenta de Twitter, la de Barranquilla felicitó a su compatriota, con la que tiene una colaboración en camino. El tema se titulará "TQG" (Te quedó grande) y formará parte del próximo álbum de Karol G (Mañana será bonito), que saldrá a la luz el próximo 24 de febrero.

