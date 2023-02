Senador Bob Menéndez propone a Biden crear visa especial para víctimas de represión política

El senador cubanoamericano Bob Menéndez instó al presidente Joe Biden a crear una nueva categoría de visado para las víctimas de la represión política en los países dominados por regímenes autoritarios.

En una carta enviada al mandatario estadounidense el pasado 14 de febrero, el veterano político demócrata por Nueva Jersey dijo que “ante el dramático aumento de los ataques contra defensores de los derechos humanos en todo el mundo”, EE.UU. puede mejorar la protección de los mismos creando “una nueva categoría de visado limitado”.

Según su propuesta, el visado sería válido por un periodo de tres años y con entradas múltiples a Estados Unidos, lo cual permitirá a los activistas utilizarlo “en cualquier momento (...) si se enfrentan a una amenaza urgente y necesitan huir de su país de origen”.

La iniciativa podría abrir una importante puerta para opositores y activistas de derechos humanos de Cuba, considerando que el programa para refugiados políticos permanece congelado desde 2018 y no hay una fecha estimada para su reapertura. En una entrevista reciente con CiberCuba, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Ziff dijo que actualmente el programa de refugiados políticos no es una prioridad inmediata y "no hay una fecha prevista para reiniciarlo".

Este visado les ofrecerá “un puerto seguro” y les enviará “el poderoso mensaje de que Estados Unidos apoya sus esfuerzos y está dispuesto a protegerlos”, según Menéndez.

“Servirá también para advertir a los autócratas y a los aspirantes a autócratas de que Estados Unidos los observa y está dispuesto a tomar medidas”, apunta la misiva

Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, instó a Biden a anunciar esta iniciativa en la segunda Cumbre para la Democracia, a celebrarse del 29 al 30 de marzo venidero, y recordó que los activistas de derechos humanos “son nuestra primera línea de defensa contra la creciente ola de autoritarismo y retroceso democrático en el mundo, y se ven cada vez más amenazados o agredidos”.

“Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cientos de defensores de los derechos humanos son asesinados cada año, y miles más son sometidos a tortura, desaparición forzada, violencia sexual, detención, acoso judicial, vigilancia digital y exilio forzoso”, subrayó.

Menéndez y Biden mantienen una estrecha comunicación desde los años en que compartieron escaños en el Senado. A inicios de febrero un micrófono captó al presidente dirigiéndose al senador y pidiéndole una próxima conversación sobre Cuba.

"Bob, tengo que hablar contigo sobre Cuba", le dijo Biden al legislador cubanoamericano en un momento que fue captado por las cámaras de C-SPAN. "Ok, de acuerdo", fue la respuesta de Menéndez que pareció un poco confundido con el acercamiento del presidente; que le insistió: "Estoy hablando en serio".