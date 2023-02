Cubano ganador de concurso Míster Global 2022 agradece apoyo de sus seguidores

El cubano Juan Carlos Ariosa se convirtió en el ganador de la octava edición del certamen de belleza masculina Míster Global 2022, y después de llevarse el título no dejó pasar la oportunidad de agradecer a todos los que estuvieron a su lado durante este concurso y a sus seguidores.

“Detrás de cada gran logro yace un gran equipo de trabajo. Hoy quiero dar gracias a todas las personas que fueron parte de este proceso, sin los cuales nada de esto hubiera sido posible”, publicó el modelo, actor y cirujano dentista en su perfil de Instagram.

El joven natural de Matanzas dedicó unas palabras de agradecimiento a sus amigos, familia, a la organización Reinado Nacional de Belleza Cuba por confiar en él para esta competencia y a los estuvieron involucrados en su preparación para el concurso y lo aconsejaron en cada momento.

“Por último y no por eso menos importante a todas las personas que me apoyaron y me dieron tanto amor durante este proceso, mis seguidores y páginas de apoyo. Gracias, gracias, gracias”, añadió Juan Carlos en la publicación.

Durante la competencia, en la que estuvieron representantes de 38 países, el ganador de Míster Global 2022 puso bien en alto el nombre de Cuba.

En una de las competencias desfiló con un vestuario inspirado en el ave nacional de la isla, el tocororo, y con la frase "Patria y Vida" pintada en el pecho; también en la gala de premiaciones, al recibir e título lució sobre sus hombros la bandera cubana.

La participación de concursantes cubanos en este tipo de certámenes continúa creciendo, el pasado octubre el joven Rubert Manuel Arias se convirtió en el primer representante de la isla en competir por el título de Mister International.

También Luis Daniel Gálvez ganó en 2022 el Míster Supranational como representante del país caribeño.

