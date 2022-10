Cuba tendrá su primer representante en concurso de belleza masculina Mister International

El certamen de belleza masculina Mister International tendrá por primera vez en la historia un representante cubano.

El joven Rubert Manuel Arias pondrá bien en alto el nombre de Cuba durante la 14 edición del concurso a celebrarse este próximo 30 de octubre en Manila, Filipinas.

Desde la cuenta oficial del certamen en Instagram se conoció que, este miércoles, Rubert partió con destino al país asiático para participar en esta competencia.

En su perfil en la red social, el modelo de 29 años compartió el orgullo y la satisfacción que siente al poder representar a su país en el concurso.

“Llegó el gran día, la hora cero y el momento que me ha liderado los últimos 5 años. Con un orgullo que no me cabe en el pecho y lágrimas en los ojos salgo de nuevo a representar a mi Cuba, la tierra que me vio nacer y de la cual llevo sus raíces hasta lo más profundo”, escribió Rubert junto a las imágenes de su partida en el Aeropuerto Internacional de Miami llevando la bandera cubana.

Rubert confesó que durante muchos años trabajó y esperó para poder participar en este certamen: “Si algo puedo decir hoy, es que aunque no está pasando como exactamente lo soñé, me siento demasiado orgulloso del tremendo equipo que tengo en Reinado Nacional de Belleza Cuba, de mi familia, de mis amigos porque me han apoyado en todo momento durante un largo período de tiempo”.

El modelo aseguró que “sin importar resultados, nosotros ya ganamos posicionando a Cuba en el concurso masculino más importante del mundo. ¡Ya somos historia!".

Esta no es la primera vez que Rubert representa a Cuba en un concurso de belleza. En 2019, con solo 26 años, se ubicó en el octavo lugar en el certamen Mister Global, una edición celebrada en Tailandia en la que participaron 37 concursantes.

Rubert Manuel Arias nació en Lawton, La Habana, se graduó de la carrera de Informática, y actualmente vive en Miami.

El pasado agosto el chico robó no pocos suspiros al participar en la cuarta temporada del reality show de Univisión, Enamorándonos.

