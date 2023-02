Richard Gere es ingresado de emergencia por neumonía durante sus vacaciones en México

El actor estadounidense Richard Gere fue ingresado de emergencia en México por un cuadro de neumonía.

La estrella hollywoodense de 73 años se encontraba de vacaciones con su familia en Nuevo Vallarta, celebrando el cumpleaños 40 de su esposa, cuando tuvo que ser hospitalizado.

Según reveló el sábado el portal TMZ, fuentes familiarizadas confirmaron que el artista se está recuperando y estará bien.

"Se nos dice que, antes del viaje, Richard desarrolló una tos fuerte y continuó mientras estuvo allí también. Nuestras fuentes dicen que se puso tan mal que tuvo que internarse en un hospital, donde nos dijeron que le diagnosticaron neumonía y lo trataron durante una noche", relata la publicación.

TMZ no precisa cuándo el actor fue ingresado.

La publicación añade que Gere "estuvo fuera al día siguiente", y que los médicos le indicaron antibióticos para controlar la enfermedad.

Su esposa, la empresaria española Alejandra Silva, agradeció en su cuenta de Instagram las muestras de afecto recibidas.

"Me he levantado esta mañana y he visto las noticias y todos vuestros amables y preocupados mensajes, se está recuperando. ¡Hoy se encuentra mucho mejor! ¡Lo peor ya ha pasado!", escribió el sábado junto a una foto de ambos caminando junto a su hijo Alexander.

En la imagen, aunque el actor está casi de espaldas, se ve que usa una mascarilla.

Según una publicación de Alejandra del jueves pasado, Gere llevaba días sintiéndose mal, e incluso ella y sus hijos también estuvieron enfermos.

¡Gracias a todos por los deseos de cumpleaños. Después de casi tres semanas con todo el mundo enfermo en nuestra familia, hoy por fin me siento mucho mejor!", expresó.

Richard Gere y Alejandra Silva comenzaron su relación en 2015 y a pesar de la diferencia de edad entre ellos, el amor que sienten es más que evidente.

En abril de 2020 dieron la bienvenida a su segundo hijo en común, después de que el año anterior naciese el pequeño Alexander.

Ambos aportaron hijos de relaciones anteriores. El actor es padre de Homer James Jigme, de 22 años, fruto de su matrimonio con Carey Lowell, mientras que Alejandra es madre de un hijo llamado Albert, de nueve años, fruto de su anterior matrimonio con el magnate minero Govind Friedland.

La pareja tiene un rancho en las afueras de Nueva York, donde contrajeron nupcias en 2018.

